Большую кофейню в Доме под часами выставили на продажу

Большую кофейню в Доме под часами выставили на продажу (фото)

Кофейня сети Traveler's Coffee в Доме под часами на Красном проспекте, 11 выставлена на продажу за 9 млн руб.


Объявление об этом размещено на сайте alterainvest.ru. Название заведения в объявлении не называется, но из представленных фотографий понятно, что речь идет именно о Traveler's Coffee на Красном проспекте, 11. На сайте Traveler's Coffee инвестиции в открытие новой кофейни такого же формата оцениваются в 13–15 млн руб.


Большую кофейню в Доме под часами выставили на продажу (фото)


Как сказано в объявлении, среднемесячный оборот заведения составляет 2 млн руб., а средняя прибыль — 500 тыс. руб. в месяц. Заведение арендует помещение площадью 208 кв. м по ставке 1 тыс. руб. в месяц за 1 кв. м. Кофейня открыта по франчайзингу в 2005 году. По данным системы «СПАРК», совладельцами компании ООО «ТРЭВЭЛЕРС 11», которая управляет заведением, являются четыре физлица, а больше всего долей принадлежит Николаю Манцурову, сыну совладельца торгового холдинга «Гигант» Александра Манцурова.


Большую кофейню в Доме под часами выставили на продажу (фото)


Сеть Traveler's Coffee сейчас переживает непростые времена — бывшие партнеры находятся в состоянии корпоративной войны. Впрочем, последние известные судебные решения оставили права на торговый знак за одной из сторон спора — Анваром Пириевым. По его словам, договор франчайзинга кофейни на Красном, 11 заключен именно с ним — это единственная кофейня сети в Новосибирске, не подчиняющаяся новосибирскому офису сети.

Стас Соколов
Фото автора (1, 3), скриншот с сайта alterainvest.ru (2)

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