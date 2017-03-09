Большую кофейню в Доме под часами выставили на продажу

Кофейня сети Traveler's Coffee в Доме под часами на Красном проспекте, 11 выставлена на продажу за 9 млн руб.





Объявление об этом размещено на сайте alterainvest.ru. Название заведения в объявлении не называется, но из представленных фотографий понятно, что речь идет именно о Traveler's Coffee на Красном проспекте, 11. На сайте Traveler's Coffee инвестиции в открытие новой кофейни такого же формата оцениваются в 13–15 млн руб.











Как сказано в объявлении, среднемесячный оборот заведения составляет 2 млн руб., а средняя прибыль — 500 тыс. руб. в месяц. Заведение арендует помещение площадью 208 кв. м по ставке 1 тыс. руб. в месяц за 1 кв. м. Кофейня открыта по франчайзингу в 2005 году. По данным системы «СПАРК», совладельцами компании ООО «ТРЭВЭЛЕРС 11», которая управляет заведением, являются четыре физлица, а больше всего долей принадлежит Николаю Манцурову, сыну совладельца торгового холдинга «Гигант» Александра Манцурова.









Сеть Traveler's Coffee сейчас переживает непростые времена — бывшие партнеры находятся в состоянии корпоративной войны. Впрочем, последние известные судебные решения оставили права на торговый знак за одной из сторон спора — Анваром Пириевым. По его словам, договор франчайзинга кофейни на Красном, 11 заключен именно с ним — это единственная кофейня сети в Новосибирске, не подчиняющаяся новосибирскому офису сети.