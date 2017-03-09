Соседи вынесли из горящей квартиры маленького ребенка

Помощь ребенку оказали до приезда пожарных

В Дзержинском районе Новосибирска на пожаре пострадал 4-летний ребенок — его до приезда пожарных вытащили из горящей квартиры и увезли на «скорой».







Вызов поступил сегодня, в 14:21, спасатели отправились к дому по адресу Гусинобродское шоссе, 33.





«Горела квартира в 9-этажном доме. Огнем повреждены диван и личные вещи на площади 5 кв. м», — рассказал начальник пресс-службы ГУ ЧС по НСО Павел Винаков.







По его словам, во время случившегося пострадал 4-летний ребенок — он надышался угарным газом.





«До прибытия пожарной охраны из горящей квартиры в соседнюю перенесли 4-летнего ребенка.





Ему оказали первую доврачебную помощь. Он пришел в сознание, его передали врачам», — сообщил Винаков. Пол ребенка, а также были ли дома его родители, в МЧС не уточнили.

