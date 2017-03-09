Производитель автоматов для розлива пива и молока нашел землю для нового завода в Новосибирске

Молокомат компании NPM в бизнес-центре «Техноком 2»
Молокомат компании NPM в бизнес-центре «Техноком 2»

Новосибирская компания NPM Group, выпускающая оборудование для розлива напитков, планирует инвестировать 1,5 млрд руб. в строительство второй очереди производства.


«Под это дело мы взяли в аренду землю, находится он [участок] напротив нашего основного здания на ул. Большой в Ленинском районе. Это будет единая площадка. Все коммуникации на данный момент у нас уже есть», — рассказал НГС.НОВОСТИ основатель компании Сергей Бучик.


Бучик основал компанию в 1997 году, она производит оборудование для розлива пива, газированных напитков, чистой воды и молока. Самый известный бренд компании — установки беспенного розлива Pegas.


По словам предпринимателя, строительство нового завода планируется начать в конце 2018-го – начале 2019 года, чтобы увеличить экспорт.
 

«За счет России мы выросли уже достаточно, и есть абсолютный предел рынка. За счет развития на международных рынках мы можем в ближайшие 5–10 лет увеличить в десять раз [обороты] по объему выпуска, по объему продаж», — пояснил Сергей Бучик.


Сейчас компания представлена на рынках почти 40 стран, самое активное сотрудничество с Европой и Америкой, поделился Бучик. В числе перспективных партнеров — Бразилия, Япония, Китай, страны Африки, Аргентина.


По словам собеседника, инвестиции в строительство завода составят около 1,5 млрд руб. Компания рассчитывает привлечь кредиты и господдержку.


«Вторая очередь позволит отказаться от подрядчиков и перейти на собственные мощности. Увеличение продаж будет идти параллельно этому процессу», — отметил Бучик.


Поддержка предприятия обсуждалась 9 марта, когда на предприятие приехал губернатор НСО Владимир Городецкий. «Глава региона ознакомился с предприятием и рассмотрел возможность содействия получению предприятием федеральных мер поддержки по линии Минпромторга РФ», — рассказали в пресс-службе правительства НСО.


В сентябре в бизнес-центре «Техноком 2» компания NPM установила молокомат, рассказывали ранее НГС.НОВОСТИ. До этого подобное оборудование работало только в супермаркетах. Сейчас их можно встретить в сетях «Горожанка», «Бахетле», «Холидей Классик» и пр.


По данным «СПАРК-Интерфакс», Сергей Бучик — единственный владелец компании.

Ольга Власова
Фото Стаса Соколова

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