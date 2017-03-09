Новосибирские тротуары покрылись льдом

Тротуар вдоль ул. Ленина спрятался подо льдом
Тротуар вдоль ул. Ленина спрятался подо льдом

Жители Новосибирска пожаловались на лед на тротуарах — мэр города Анатолий Локоть призвал помочь в очистке тротуаров торговые сети.


По наблюдениям жителей города, 9 марта лед образовался на большинстве тротуаров города, в том числе на тротуарах вдоль центральных улиц и площадей Новосибирска — ул. Ленина, пр. Карла Маркса, Красного проспекта, на пл. Маркса и Калинина.


«Каток» на пл. Ленина
«Каток» на пл. Ленина


«Песко-соляная смесь есть, и с ней продолжают работать. Если где-то возникают эти вопросы (лед на тротуарах. — К.Е.), то это нерадивость или нерасторопность соответствующих служб, которые отвечают за те или иные участки. Я имею в виду и свои службы коммунальные, и все-таки есть прилегающая территория хозяйствующих субъектов», — прокомментировал 9 марта на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть.


Горожане вынуждены балансировать по льду на тротуаре вдоль ул. Ленина
Горожане вынуждены балансировать по льду на тротуаре вдоль ул. Ленина


Мэр подтвердил, что иногда подойти к крыльцу какой-либо организации, в том числе и к магазину крупной торговой сети, — настоящая проблема и в очередной раз обратился к администрациям компаний: «Помогайте в решении этих вопросов, потому что это, в конечном итоге, авторитет организации, возле крыльца которой эта наледь образуется».


Недавно новосибирский журналист снял на видео попытки прохожих преодолеть обледенелый пешеходный переход, который ведет через ул. Геодезическая к НГТУ. За несколько минут на переходе упало несколько человек.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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