Новосибирские генетики начали делать из соболя домашнее животное

Новосибирские ученые решили сделать соболя домашним животным

Ученые института Цитологии и генетики СО РАН поселили на звероферме в Новосибирске 20 соболей с Алтая и занялись их одомашниванием.







О работе ученых 9 марта отчиталась пресс-служба института, там уточнили, что задача ученых — сделать соболя «по-настоящему ручным зверьком».





«О результатах говорить пока рано, тем более, что работа в указанном направлении началась совсем недавно.





Сейчас на звероферме института живут два десятка соболей, отловленных на Алтае.





Основные исследования еще впереди, причем ведутся они исключительно по инициативе самих ученых, воспринимающих соболя как наше национальное достояние, требующее к себе повышенного внимания», — рассказал Сергей Вепрев, заместитель директора ФИЦ ИЦиГ СО РАН, кандидат биологических наук.







Кроме одомашнивания у ученых есть задача сохранить генофонд алтайской популяции соболей. В свое время туда выпускали баргузинского, бурятского и амурского соболей. «Поэтому теперь там возник некий смешанный тип, очень интересный как раз для генетиков. Параллельно сибирские ученые вместе со своими московскими коллегами работают над генетической картой соболей для всей территории страны», — добавили в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.







Ранее новосибирские генетики работали над одомашниванием лисиц. А с 2011 года их начали продавать как новый вид домашних животных.