Рубль пошел вниз следом за обвалом цен на нефть

Сегодня, 9 марта, во время торгов на Московской бирже курсы евро и доллара резко поползли вверх.





На момент публикации новости биржевой курс евро составлял 62,04 руб. (+50 коп. к уровню закрытия торгов 7 марта). Доллар стоил 58,78 руб. (+60 коп.). На пике сегодняшних торгов стоимость доллара достигала 58,98 руб. (+80 коп.), а стоимость евро — 62,13 руб. (+59 коп.), свидетельствуют данные Московской биржи.





«Ослабление рубля последовало за произошедшим в среду обвалом мировых цен на нефть.





В ходе вчерашних торгов на бирже ICE стоимость нефти марки Brent упала на фоне увеличения объемов запасов и добычи в США более чем на 5 %, за день баррель подешевел почти на 3 долл. Торги валютой на Московской бирже вчера не проводились в связи с празднованием Международного женского дня, однако на внебиржевом рынке курс рубля снизился примерно на 1 %», — отмечает РБК.







По данным НГС.БИЗНЕС, в банках Новосибирска доллар можно купить по цене от 58,95 до 61 руб., а евро — по цене от 62,1 до 64 руб.





Напомним, месяц назад, 2 февраля, во время торгов на Московской бирже курс доллара опускался до показателей лета 2015 года.