Мэр высказался против строительства Восточного обхода через Новосибирск

Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку



Мэр Анатолий Локоть высказался против прокладывания Восточного обхода через дороги Новосибирска.





«Восточный объезд — само название "объезд". Вот взять Северный объезд — это объезд вокруг Новосибирска. Восточный объезд задуман и спланирован именно как объезд с выходом за Искитим, и в этом отношении вся красота этого объекта и назначение — объехать вокруг Новосибирска и не создавать трудных ситуаций в самом городе.





Проблема заключается в том, что в связи с дефицитом финансирования начали предлагаться некие, на мой взгляд, такого плана суррогатного решения.





Не достроив до конца этот объезд, сделать новый въезд в Новосибирск», — возмутился мэр.







Он подчеркнул, что дорожная инфраструктура Новосибирска не готова принять дополнительный поток машин.







Поэтому и поступают жалобы жителей микрорайонов, куда предлагают подвести Восточный обход, Академгородка, Матвеевки, Нижней Ельцовки.







«Это должен быть объезд, давайте реализовывать в соответствии с планами», — заявил мэр.







На днях в администрации Советского района прошла встреча чиновников и около 200 жителей Нижней Ельцовки, которые опасаются, что траектория Восточного обхода может пройти непосредственно рядом с жилыми домами. В микрорайоне продолжается сбор подписей против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку — под письмом уже подписалось порядка 5,5 тыс. человек. А в середине февраля жители микрорайона вышли на пикет против соседства с Восточным обходом.