Мэр высказался против строительства Восточного обхода через Новосибирск

Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку
Пикет против строительства Восточного обхода через Нижнюю Ельцовку

Мэр Анатолий Локоть высказался против прокладывания Восточного обхода через дороги Новосибирска.


«Восточный объезд — само название "объезд". Вот взять Северный объезд — это объезд вокруг Новосибирска. Восточный объезд задуман и спланирован именно как объезд с выходом за Искитим, и в этом отношении вся красота этого объекта и назначение — объехать вокруг Новосибирска и не создавать трудных ситуаций в самом городе.


Проблема заключается в том, что в связи с дефицитом финансирования начали предлагаться некие, на мой взгляд, такого плана суррогатного решения.


Не достроив до конца этот объезд, сделать новый въезд в Новосибирск», — возмутился мэр.


Он подчеркнул, что дорожная инфраструктура Новосибирска не готова принять дополнительный поток машин.


Поэтому и поступают жалобы жителей микрорайонов, куда предлагают подвести Восточный обход, Академгородка, Матвеевки, Нижней Ельцовки.


«Это должен быть объезд, давайте реализовывать в соответствии с планами», — заявил мэр.


На днях в администрации Советского района прошла встреча чиновников и около 200 жителей Нижней Ельцовки, которые опасаются, что траектория Восточного обхода может пройти непосредственно рядом с жилыми домами. В микрорайоне продолжается сбор подписей против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку — под письмом уже подписалось порядка 5,5 тыс. человек. А в середине февраля жители микрорайона вышли на пикет против соседства с Восточным обходом.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено жителями Нижней Ельцовки

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