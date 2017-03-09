Новосибирские биатлонисты взяли «серебро» и «бронзу» на чемпионате России

Фото из архива НГС
Фото из архива НГС

Сегодня, 9 марта, в Новосибирске завершились масштабные российские соревнования по биатлону среди юниоров и взрослых, которые продолжались неделю. 


Главными в череде прошедших соревнований стали патрульные гонки мужских и женских команд, которые состоялись 8 марта в рамках чемпионата России по биатлону.


«В каждой команде 5 человек, стартуют они одновременно. Проходят 10 км, все 5 человек ложатся на огневой рубеж и стреляют по одной мишени, затем встают. Сколько промахов сделала команда, столько проходят штрафных кругов, все вместе, все 5 человек, и идут дальше. Приходят на второй огневой рубеж, также ложатся все пятеро на огневые позиции, стреляют один раз. Опять промазали сколько, все пять проходят штрафные круги и идут на финиш. И у мужчин, и у женщин 2 огневых рубежа», — описала патрульные гонки, прошедшие на Новосибирском биатлонном комплексе, заместитель главного секретаря соревнований Татьяна Давыдова.


Как пояснила Татьяна Давыдова, к участию в этих соревнованиях допускались биатлонисты в возрасте от 21 года. Среди мужчин за победу боролись 8 команд, во время гонки им нужно было преодолеть 25 км. У женщин команд было в 2 раза меньше, а дистанция — на 5 км короче.


Как следует из итоговых протоколов соревнования, и среди женщин, и среди мужчин лучшее время на своих дистанциях показали команды биатлонистов из Ханты-Мансийского автономного округа.


2-е место среди мужских команд заняли новосибирские спортсмены: Максим Буртасов, Александр Веприк, Максим Гаевой, Илья Никифоров и Сергей Максимцов.


На 3-м месте обосновалась команда Тюменской области.


Среди женских команд «серебро» досталось команде Красноярского края.


Новосибирские спортсменки — Людмила Шишкина, Александра Алексешникова, Яна Бабушкина, Лейсан Бикташева и Анна Сураева — показали третий результат.


Всего в течение недели, с 3 по 9 марта, в Новосибирске проходили различные состязания по биатлону: чемпионат России, первенство России, 7-й этап Кубка России и Всероссийские соревнования по биатлону на приз Глинского. Всего в этих соревнованиях приняли участие 147 спортсменов из 16 регионов России — от Санкт-Петербурга до Камчатского края, отметила Татьяна Давыдова.


Еще одна новосибирская биатлонистка Галина Нечкасова недавно стала бронзовым призером III зимних Всемирных военных игр в Сочи — эта 27-летняя девушка в звании прапорщика выступает за ЦСКА. 

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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