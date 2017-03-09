Коммунальщиков отправили ворошить снег на газонах

В Новосибирске от снега очистили 99 % кровель

Власти Новосибирска отчитались о подготовке к паводку: с улиц вывезли 2,8 млн кубометров снега и очистили почти все крыши.





«Весна идет, происходит таяние снега. Напоминаю, у нас традиционно две паводковые волны: первая — таяние снегов в городе, области, что создает неприятную ситуацию, если тщательно не подготовиться. Это наши мероприятия по уборке, вывозу снега, работы ливневых канализаций, сброс снега с крыш, переработка снега снегоплавильными станциями. А вторая волна связана с таянием снегов в Горном Алтае, она приходится на конец мая – начало июня», — рассказал 9 марта на встрече с журналистами мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии Новосибирска Александр Ерохин сообщил, что с начала февраля коммунальные службы приступили к очистке ливневой канализации, работы продолжатся до конца марта. Дорожные службы вывезли из города 2,8 млн кубометров снега, это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году.





«Очистка кровель [идет] на 4211 домах. На сегодня 98–99 % крыш очищены, единицы остались, ходим, перепроверяем.





Зачастую это связано с тем, что была более ранняя очистка, например, в январе, и уже за эти снегопады намело снова и приходится заходить на крыши по второму разу. Есть и крыши ветхие — 612 штук, куда заходить нельзя, поэтому там применяется техника — вышку ставим и начинаем оттуда [снег] скидывать», — рассказал Ерохин.







Он пояснил, что в городе было 321 «узкое место» на территории многоквартирных домов, снег вывезли с 62 из них.





На 259 участке снег убрали, однако сейчас он лежит на газонах и его периодически ворошат. Мэр уточнил, что речь идет о местах, где «есть уверенность, что талая вода не пойдет в дома, подвалы и жилой сектор не будет заливать».





«Прошу усилить контроль за исполнением плана, к 30 числу чтобы мы были уверены, что полностью подготовили инфраструктуру города для приема большой талой воды. Сейчас погода нас щадит, хороший режим таяния снегов, надо использовать этот период», — заявил Локоть.







В этом году новосибирские власти начали готовиться к паводку с начала февраля. В мэрии предупредили, что тающий снег грозит многоквартирным и частным домам, дачам, дорогам, мостам во всех частях города.

