МЧС предложило новосибирцам застраховать дачи от мощного паводка

МЧС предложило новосибирцам застраховать дачи от мощного паводка


Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило новосибирцев о последствиях паводка и предложило застраховать дачи.


«Не совсем хороший прогноз на прохождение паводка на территории Новосибирской области в этом году. 


Если риски будут оправданы, люди понесут ущерб.


В зону подтопления в первую очередь попадают садовые общества, которые не являются жильем официально, поэтому каких-то компенсаций не будет (из бюджета. — А.Б.)», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. 


Представитель МЧС отметил, что в первую очередь в опасной зоне по традиции могут оказаться дачи в нижней пойме Оби.


«Мы рекомендуем гражданам застраховать свое имущество. В случае ЧС это даст шанс на какую-то компенсацию», — пояснил Винаков.


В этом году в Новосибирской области снега выпало почти в два раза выше нормы, поэтому власти готовятся к мощному паводку. Кроме дач, в зоне риска сотни зданий, мосты и дороги. Мэрия составила целый список улиц в разных районах города, где можно ждать потопов.

Анна Богданова
Фото Татьяны Кривенко

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