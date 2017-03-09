МЧС предложило новосибирцам застраховать дачи от мощного паводка





Министерство по чрезвычайным ситуациям предупредило новосибирцев о последствиях паводка и предложило застраховать дачи.







«Не совсем хороший прогноз на прохождение паводка на территории Новосибирской области в этом году.





Если риски будут оправданы, люди понесут ущерб.





В зону подтопления в первую очередь попадают садовые общества, которые не являются жильем официально, поэтому каких-то компенсаций не будет (из бюджета. — А.Б.)», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.





Представитель МЧС отметил, что в первую очередь в опасной зоне по традиции могут оказаться дачи в нижней пойме Оби.





«Мы рекомендуем гражданам застраховать свое имущество. В случае ЧС это даст шанс на какую-то компенсацию», — пояснил Винаков.





В этом году в Новосибирской области снега выпало почти в два раза выше нормы, поэтому власти готовятся к мощному паводку. Кроме дач, в зоне риска сотни зданий, мосты и дороги. Мэрия составила целый список улиц в разных районах города, где можно ждать потопов.