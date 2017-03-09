Общественников обеспокоили горы снега у Мочищенского шоссе

В Новосибирске общественники обеспокоились вывозом снега к Мочищенскому шоссе.


Площадка для складирования снега на ул. Жуковского
Площадка для складирования снега на ул. Жуковского


Речь идет о площадке рядом с городским аэропортом, на пересечении ул. Мочищенское шоссе и Жуковского — сюда свозят снег с улиц Заельцовского и Калининского районов, рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).


«Снег на площадке явно загрязнен мусором, нет освещения и полноценного ограждения по всему периметру, отсутствует обваловка территории неразмываемым грунтом. Это в ближайшее время грозит подтоплением соседних территорий талыми водами», — отметил активист регионального отделения народного фронта Владимир Быков.


Активисты опасаются, что когда снег начнет таять, «поплывут» расположенные рядом гаражи, строящееся здание, автомагистрали, а также частная жилая застройка, пояснили в ОНФ.


Активисты опасаются, что эту территорию подтопит
Активисты опасаются, что эту территорию подтопит


В ОНФ изучили перечень муниципальных земельных участков, предназначенных для складирования снега, но не нашли там этого участка. Общественники написали обращения с предложением закрыть эту площадку. Они намерены отправить их в мэрию и в прокуратуру Центрального округа города.


«Ждем, когда подпишет сопредседатель [штаба], и будем отправлять в понедельник, 13 марта», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор по работе со СМИ исполкома областного отделения ОНФ Александр Широков.


Мэр Анатолий Локоть 9 марта на встрече с журналистами пояснил, что на Жуковского снег свозили традиционно и на следующий год это будет происходить тоже.


«Избежать этого мы не сможем. Если активисты знают другое место и могут его предложить, мы с удовольствием им воспользуемся», — сказал мэр.


Локоть также подчеркнул, что в городе нет снегоотвалов как таковых, есть места для временного складирования снега — площадка на Жуковского является именно таким местом.


В январе жители Кировского района Новосибирска также жаловались на незаконный вывоз снега. Его свозили на участок рядом с домами № 4 и 6 по ул. Николая Сотникова. 

Ольга Власова
Фото предоставлено пресс-службой отделения ОНФ в Новосибирской области

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