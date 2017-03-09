Грузовик протащил малолитражку по Станционной после ДТП

Авария произошла сегодня в 11:10 
Авария произошла сегодня в 11:10 

В Ленинском районе Новосибирска столкнулись Howo с прицепом и Toyota — грузовик по инерции протащил легковой автомобиль около 10 м.


ДТП произошло сегодня, 9 марта, в 11:10 на ул. Станционной. 


«Оба участника двигались по ул. Станционной со стороны пл. Энергетиков. Грузовик ехал в левом ряду, Toyota Ist — в среднем ряду. Неподалеку от площади грузовик при перестроении в средний ряд зацепил малолитражку и протащил ее по инерции еще метров 10. В процессе "Ист" развернуло», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».

Грузовик зацепил «Тойоту» и протащил около 10 метров 
Грузовик зацепил «Тойоту» и протащил около 10 метров 


Последнее резонансное ДТП на ул. Станционной случилось 12 января. Тогда в лобовом столкновении сошлись КамАЗ и «Лексус»  — кроссовер смяло спереди, у его водителя были сломаны ноги.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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