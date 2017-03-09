В Новосибирск привезли 700-килограммовый колокол для строящегося храма

На этой неделе в строящийся новосибирский храм на ул. Никитина привезли 43-пудовый праздничный колокол из Москвы.





Этот колокол стал для строящегося храма девятым по счету





Праздничный благовестник, отлитый на московском колокольном заводе «Литэкс», приехал в храм во имя святого страстотерпца царя Николая 7 марта.







«Вес колокола 43 пуда, или 700 кг. Высота — 1060 мм, диаметр — 990 мм.





Колокол относится к группе благовестников баритонов.





На верхнем поясе колокола написана молитва, которую читает звонарь во время совершения благовеста: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!"» — рассказали в медиацентре Новосибирской епархии РПЦ.







Также на колоколе разместились иконы: Спас Нерукотворный, Царственные страстотерпцы и Святитель Иоанн Тобольский.







Высота колокола — больше метра





Как уточнили в медиацентре, с прибытием этого благовестника в строящемся храме стало 9 колоколов. Два предыдущих колокола — весом 150 кг и 270 кг — также отлили специалисты завода «Литэкс».







В ноябре 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, что реставраторы начали восстанавливать в Колывани разрушенный храм XIX века.





Справка: Праздничный колокол — самый тяжелый по весу, используется в дни великих праздников и в некоторых других, особенно торжественных, случаях (Zvon.ru).

