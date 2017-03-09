В Новосибирск привезли 700-килограммовый колокол для строящегося храма

На этой неделе в строящийся новосибирский храм на ул. Никитина привезли 43-пудовый праздничный колокол из Москвы.


Этот колокол стал для строящегося храма девятым по счету
Этот колокол стал для строящегося храма девятым по счету


Праздничный благовестник, отлитый на московском колокольном заводе «Литэкс», приехал в храм во имя святого страстотерпца царя Николая 7 марта. 


«Вес колокола 43 пуда, или 700 кг. Высота — 1060 мм, диаметр — 990 мм.


Колокол относится к группе благовестников баритонов. 


На верхнем поясе колокола написана молитва, которую читает звонарь во время совершения благовеста: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!"» — рассказали в медиацентре Новосибирской епархии РПЦ.


Также на колоколе разместились иконы: Спас Нерукотворный, Царственные страстотерпцы и Святитель Иоанн Тобольский.


Высота колокола — больше метра
Высота колокола — больше метра


Как уточнили в медиацентре, с прибытием этого благовестника в строящемся храме стало 9 колоколов. Два предыдущих колокола — весом 150 кг и 270 кг — также отлили специалисты завода «Литэкс».


В ноябре 2016 года НГС.НОВОСТИ писали о том, что  реставраторы начали восстанавливать в Колывани разрушенный храм XIX века.


Справка: Праздничный колокол — самый тяжелый по весу, используется в дни великих праздников и в некоторых других, особенно торжественных, случаях (Zvon.ru).

Ольга Хмелевская
Фото Елены Буровицкой (nskmi.ru)

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