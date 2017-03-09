Средняя зарплата бюджетников в НСО перевалила за 30 тысяч

Средняя зарплата бюджетников в НСО перевалила за 30 тысяч (инфографика)

В Новосибирской области повысились зарплаты работников бюджетных учреждений, больше всего — у преподавателей вузов и школьных учителей.


Такие данные опубликовал Новосибирскстат по итогам 2016 года. По официальной статистике, средняя зарплата работников бюджетных организаций в регионе достигла 30,7 тыс. руб. — это на 1,2 тыс. больше, чем в 2015 году.



Как и раньше, самые высокие зарплаты среди бюджетников — в учреждениях сферы высшего образования (40,5 тыс. руб.), начального и среднего профессионального образования (30,2 тыс. руб.), а самые низкие — в дошкольном образовании (20,2 тыс. руб.) и в организациях, которые оказывают социальные услуги (22,6 тыс. руб.). Наиболее высокие зарплаты — в организациях с федеральной формой собственности (41,6 тыс. руб.), а низкие — с муниципальной (23,4 тыс. руб.).


Напомним, ранее Новосибирскстат подсчитал реальные доходы новосибирцев и выяснил, что за прошлый год они сократились на 4,3 %.

Кирилл Шматков
Фото Dashabelozerova (Essentials/iStock)
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