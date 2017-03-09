Мэр прокомментировал снос кинотеатра Маяковского

Раньше кинотеатр был символом города, но сегодня здание «морально и технически» устарело

9 марта на Часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о сносе кинотеатра им. Маяковского, которая появилась в начале недели.





«Нет решений о сносе. Кинотеатр им. Маяковского — это наше муниципальное предприятие, он, к сожалению, не работает как кинотеатр. Как кинотеатр он, конечно, себя не оправдывает и там постоянно с экономикой проблемы. Экономика такова, что работает фактически только холл — так называемый Белый зал. Неизбежно перед нами встанет вопрос, что делать с кинотеатром. Менять назначение этой территории никто не собирается, она [останется] культурно-развлекательного плана, то, что должен быть зал, мы это ощущаем», — заявил Анатолий Локоть.







Он добавил, что у города нет своего концертного зала, в котором можно было бы проводить крупные мероприятия.





«Сегодня вопрос возникает, что делать со зданием кинотеатра. Когда-то он был символом, безусловно, но годы идут, сегодня он и архитектурно, и морально устаревает очень быстро, и техническое его состояние вызывает все большие вопросы.





Будем думать, что делать, пока решений не принято», — сказал мэр.







Несколько дней назад директор киноконцертного комплекса им. Маяковского Дмитрий Ким рассказывал, что здание очень сильно устарело и реконструировать его невыгодно. По данным Кима, вроде бы уже нашелся инвестор, который снесет здание и построит деловой центр с киноконцертным залом.







Глава департамента культуры и спорта Анна Терешкова говорила, что в мэрии рассматривают два варианта: восстановить нынешнее здание ККК им. Маяковского силами самой мэрии или передать проект инвестору в рамках частно-государственного партнерства, что предполагает снос здания и строительство нового комплекса с сохранением киноконцертного зала и муниципальных площадей. По данным Терешковой, мэрия окончательно определит судьбу кинокомплекса до конца 2017 года.