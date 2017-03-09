Мэр прокомментировал снос кинотеатра Маяковского

Раньше кинотеатр был символом города, но сегодня здание «морально и технически» устарело
Раньше кинотеатр был символом города, но сегодня здание «морально и технически» устарело

9 марта на Часе прессы мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал информацию о сносе кинотеатра им. Маяковского, которая появилась в начале недели.


«Нет решений о сносе. Кинотеатр им. Маяковского — это наше муниципальное предприятие, он, к сожалению, не работает как кинотеатр. Как кинотеатр он, конечно, себя не оправдывает и там постоянно с экономикой проблемы. Экономика такова, что работает фактически только холл — так называемый Белый зал. Неизбежно перед нами встанет вопрос, что делать с кинотеатром. Менять назначение этой территории никто не собирается, она [останется] культурно-развлекательного плана, то, что должен быть зал, мы это ощущаем», — заявил Анатолий Локоть.


Он добавил, что у города нет своего концертного зала, в котором можно было бы проводить крупные мероприятия.


«Сегодня вопрос возникает, что делать со зданием кинотеатра. Когда-то он был символом, безусловно, но годы идут, сегодня он и архитектурно, и морально устаревает очень быстро, и техническое его состояние вызывает все большие вопросы. 


Будем думать, что делать, пока решений не принято», — сказал мэр.


Несколько дней назад директор киноконцертного комплекса им. Маяковского Дмитрий Ким рассказывал, что здание очень сильно устарело и реконструировать его невыгодно. По данным Кима, вроде бы уже нашелся инвестор, который снесет здание и построит деловой центр с киноконцертным залом.


Глава департамента культуры и спорта Анна Терешкова говорила, что в мэрии рассматривают два варианта: восстановить нынешнее здание ККК им. Маяковского силами самой мэрии или передать проект инвестору в рамках частно-государственного партнерства, что предполагает снос здания и строительство нового комплекса с сохранением киноконцертного зала и муниципальных площадей. По данным Терешковой, мэрия окончательно определит судьбу кинокомплекса до конца 2017 года.

Ксения Евдокимова

Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 13342
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (86)86
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено