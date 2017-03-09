Из-за трещины на Большевистской снова перенесли автобусную остановку

Из-за трещины на Большевистской снова переносят остановку «Гостиница Обь»





В Новосибирске решили снова перенести остановку на ул. Большевистской из-за трещины в асфальте.







По сообщению ЦУГАЭТ, остановка «Гостиница Обь» с 6 марта перенесена на 170 м в сторону дома № 14/1 по ул. Большевисткой «в связи с аварийной ситуацией и производством работ на тротуаре».







Просадку грунта на четной стороне ул. Большевистской обнаружили в ноябре прошлого года. Ровно через год трещина увеличилась на 20–30 см. Как объяснял директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, это случилось из-за ошибки строителей жилого комплекса «Снежная миля».





Напомним, год назад остановку также переносили на несколько месяцев из-за дорожных работ, окончание которых планировалось до 15 ноября 2016 года.







Пока в пресс-центре мэрии затруднились назвать дату окончания работ в 2017 году, отметив, что остановка переносится «до особого распоряжения».

