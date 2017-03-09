База ГИБДД перестала работать из-за федерального сбоя

Новосибирцы пожаловались на неработающую базу данных ГИБДД — в Госавтоинспекции подтвердили сбой на федеральном уровне.







В Госавтоинспекции по Новосибирской области сообщили, что сбой произошел в федеральной базе данных.





«Примерное время устранения — 14:00», — отметили в отделе пропаганды.





На сбой в редакцию НГС уже стали жаловаться читатели.





«Сидим на Хилокской, 9. Уже час курим бамбук. Программа [сервер] в Москве находится, а москвичи все спят. Вообще такие вещи должны бесперебойно работать», — рассказал читатель, который сейчас находится в Межрайонном отделе технического надзора и регистрации автотранспортных средств ГИБДД № 3.





Предыдущий крупный компьютерный сбой в ГИБДД случился утром 1 сентября. Тогда новосибирцы прождали сдачи экзамена на права больше 2 часов из-за неработающего сервера.