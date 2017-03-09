Экс-супруга военного забрала государственную квартиру после развода и пошла под суд

Дело рассмотрит Центральный районный суд. Фото Руслана Кривобока (РИА Новости)



Жительница Новосибирска 38-летняя Татьяна Фоминых пойдет под суд из-за незаконной приватизации квартиры.





«Женщину обвиняют в незаконной приватизации квартиры стоимостью более 1,2 млн руб. и принадлежащую Минообороны РФ. Ее временно давали бывшему мужу Татьяны», — объяснили в надзорном ведомстве.





Обвинительное заключение по делу утвердил зампрокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин. Дело о мошенничестве рассмотрит Центральный районный суд, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.





Как пояснили в ведомстве, Татьяна вместе со своим супругом получила ордер на квартиру в пригороде Новосибирска в 2001 году. Минобороны дало жилье семье на время, пока ее супруг служит в Новосибирской области. Однако в 2003 году супруга Татьяны перевели служить в другой регион, где ему также дали ордер на квартиру, и в 2009 году он ее приватизировал.







«Сама Татьяна спустя время развелась с мужем и решила оформить на себя ранее выданную им квартиру под Новосибирском»,





— пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ зампрокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин





По версии следствия, женщина начала оформлять документы в конце 2013 года и в июле 2014 года получила свидетельство о праве собственности на квартиру, рассказали в надзорном ведомстве.







Теперь женщине грозит до десяти лет лишения свободы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), также судья может назначить ей штраф размере до 1 млн руб., отметили в пресс-службе прокуратуры.





В Новосибирске суды нередко рассматривают уголовные дела о крупных мошенничествах. В нем, в частности, сейчас обвиняется и директор компании «Новосибирск Строй Монтаж» Рашид Шевцов. Его компания на деньги дольщиков начинала строительство домов в четырех районах города, но так и не закончила их.