Житель «Снегирей» ушел из дома и неделю не возвращается

Житель «Снегирей» ушел из дома и неделю не возвращается (фото)

Новосибирская полиция и волонтеры разыскивают 58-летнего жителя микрорайона «Снегири», который потерялся больше недели назад.


В поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили, что в конце февраля 58-летний Александр Игнатьев ушел из дома по ул. Курчатова, с тех пор его никто не видел. В поисковом отряде пояснили, что точное время его ухода из дома неизвестно, потому что мужчина живет один. Соседи не видели его с 28 февраля. В полицию о его исчезновении заявили родственники.


«Просто они пришли к нему, а его нет, и уже несколько дней нет дома», — рассказали в поисковом отряде.


Как следует из ориентировки, которую распространили волонтеры «Лизы Алерт», у пропавшего русые волосы с залысиной, каре-зеленые глаза. Он сутулый и очень худой. Рост Александра Игнатьева — 178 см. Предположительно, в день исчезновения он мог быть одет в синюю куртку, черные брюки от формы летчика, коричневые полусапоги и черную шапку.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области пояснили, что 7 марта с заявлением о пропаже Александра Игнатьева в полицию обратилась его бывшая жена. «Сотрудники полиции проводят полный комплекс мероприятий по установлению местонахождения данного гражданина», — сообщили в ведомстве.


Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят обращаться в полицию или по бесплатному телефону отряда «Лиза Алерт» — 8-800-700-54-52.


На прошлой неделе полиция и волонтеры также разыскивали 19-летнюю студентку политехнического лицея Оксану Бекаеву, девушка благополучно нашлась.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/lizaalert_novosib

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