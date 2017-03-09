Автоинспекторы выловили на праздник почти сотню пьяных за рулем

Автоинспекторы выловили на праздник почти сотню пьяных за рулем

Госавтоинспекция подвела итоги профилактической операции «Нетрезвый водитель» — за двое суток на дорогах Новосибирской области за рулем поймали 95 пьяных.


Операция проходила с 9:00 7 марта до 9:00 9 марта. 


«За первый день по области сотрудниками ГИБДД выявлено 27 водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. 7 отказались от медицинского освидетельствования, 5 повторно попались на управлении автомобилем в состоянии опьянения», — рассказали в пресс-службе новосибирской полиции.


В ГИБДД по Новосибирску уточнили, что всего с 7 по 9 марта на дорогах области автоинспекторы обнаружили 95 пьяных водителей, из них 33 сели за руль нетрезвыми на территории Новосибирска.


Из этих 33 один водитель попался пьяным за рулем повторно.


«На всех пьяных водителей составлены административные протоколы. Потом их вызовут в суд. Наказание предусмотрено следующее: штраф 30 тыс. и лишение прав на 1,5–2 года. Тем, кто попался повторно, грозит уголовная ответственность», — рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции.


Сплошные проверки автомобилистов на алкоголь — регулярная акция. Одна из причин — рост числа ДТП по вине пьяных водителей.  

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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