Ученые назвали срок запуска коллайдера в Новосибирске

Каналы транспортировки инжекционного комплекса для проекта Супер Чарм-Тау фабрика, фото предоставлено ИЯФ СО РАН



Директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) Павел Логачев озвучил, когда в Новосибирске может начаться строительство нового коллайдера.





Ученые предполагают, что этот электрон-позитронный коллайдер — проект Супер Чарм-Тау фабрика — сможет открыть миру «новую физику».





«Фактически речь идет о том, чтобы найти новую физику, те явления, которые не укладываются в Стандартную модель. Существует некая темная материя и темная энергия, о природе которой мы не знаем абсолютно ничего. Они очень слабо взаимодействуют с обычным веществом, мы видим, что что-то есть, но что это, как "поймать" неизвестную пока субстанцию и зарегистрировать ее в лаборатории, мы еще не знаем», — говорит Павел Логачев.





Этот проект ИЯФ СО РАН развивает уже около 13 лет. В марте директор института академик Павел Логачев сообщил журналистам, что решение по государственному финансированию проекта будет принято в конце 2018 года или начале 2019 года. В беседе с НГС Логачев уточнил, что, в случае положительного решения, создание коллайдера может завершиться в 2026 году.







Проект Супер Чарм-Тау фабрика на переднем крае науки, не имеющий аналогов в мире, уверен академик Логачев.





Сегодня институт сам финансирует работы над новой установкой, за 10 лет ИЯФ вложил в проект около 2 млрд руб. На территории института уже есть четверть туннеля для подземной части ускорителя, окружность которого будет составлять 800 метров. Однако для дальнейшего строительства и создания уникального электрофизического оборудования необходимы гораздо большие средства. Сегодня Логачев оценивает общую стоимость проекта примерно в 34 млрд руб, но, по его словам, это очень грубая оценка.







Прежде чем начать непосредственное строительство нового коллайдера, необходимо наладить совместную работу всех участников проекта по всему миру.





«Мы должны закончить подготовку проекта до 2020 года, а в 2021 году начать создание этой машины.





В этом случае к 2026 году мы сможем начать первые эксперименты.





Чтобы решить эту сложнейшую физическую и техническую задачу, нужно подготовить научную и производственную кооперацию: ФАНО, "Росатома", НГУ, НГТУ, ТГУ и ТПУ. Также, мы надеемся, в проекте будет участвовать "Курчатовский институт" и Объединенный институт ядерных исследований, расположенный в Дубне», — рассказал академик.







После того, как проект получит государственное финансирование, к нему смогут подключиться ведущие мировые научные коллективы из ЦЕРНа, Японии и Китая.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что новосибирские физики построят в Германии установку для создания Большого взрыва.