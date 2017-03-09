Пожар в продуктовом магазине вспыхнул на улице Титова

Ночью 9 марта в Ленинском районе Новосибирска загорелся круглосуточный продуктовый магазин «Ниагара», пожар обошелся без пострадавших.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Сообщение о пожаре в продуктовом павильоне на ул. Титова, 102 (в районе остановки «Пермская») поступило в МЧС в 3:29.


«На момент прибытия пожарных павильон [площадью 40 кв. м] горел открытым огнем, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


Очевидцы в социальных сетях утверждают, что пожарные приехали к горящему магазину без воды, однако в пресс-службе МЧС заверили, что такое в принципе невозможно. В ведомстве уточнили, что потушить открытый огонь пожарным удалось в 4:09, а полностью закончить тушение — в 4:58.


Насколько сильно пострадал магазин, в пресс-службе не уточнили. Причина пожара устанавливается, добавили в МЧС.



Ранее на этой неделе МВД сообщило о том, что полицейские задержали поджигателей приемной депутата Заксобрания НСО Алексея Андреева. Ими оказались трое ранее судимых мужчин.

Ольга Хмелевская
Фото, видео Вадима Ксензова

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