Авария с троллейбусом и маршруткой парализовало движение на площади Маркса

На перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина столкнулись троллейбус № 4 и маршрутка без опознавательных знаков.
На перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина столкнулись троллейбус № 4 и маршрутка без опознавательных знаков.

Утром 9 марта В Новосибирске троллейбус № 4 и маршрутка столкнулись недалеко от пл. Маркса – небольшая авария парализовала движение трамваев и троллейбусов.


Авария произошла около 8:00 на трамвайных путях. 


«Участники ДТП двигались по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны ул. Немировича-Данченко – оба поворачивали налево на ул. Покрышкина. При повороте троллейбус № 4 зацепил маршрутку», – сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Авария с троллейбусом и маршруткой парализовало движение на площади Маркса (фото)


По свидетельствам корреспондента НГС.НОВОСТИ, из-за ДТП встали троллейбусы и трамваи, а люди около 9:20 «массово шли пешком».


Троллейбусы встали из-за столкновения троллейбуса и маршрутки
Троллейбусы встали из-за столкновения троллейбуса и маршрутки


Судя по карте городского транспорта Новосибирска, около 9:30 трамваи и троллейбусы еще стояли недалеко от перекрестка Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина, а сервис «Яндекс.Пробки» отмечал там небольшую пробку. Однако около 9:40 движение возобновилось, и пробка исчезла.


Утренние ДТП часто парализуют движение транспорта на магистралях Новосибирска. Часто это случается в районе пл. Труда и на Большевистской.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus (1), Стаса Соколова (2, 3)

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