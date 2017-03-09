Авария с троллейбусом и маршруткой парализовало движение на площади Маркса

На перекрестке Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина столкнулись троллейбус № 4 и маршрутка без опознавательных знаков.



Утром 9 марта В Новосибирске троллейбус № 4 и маршрутка столкнулись недалеко от пл. Маркса – небольшая авария парализовала движение трамваев и троллейбусов.





Авария произошла около 8:00 на трамвайных путях.





«Участники ДТП двигались по ул. Сибиряков-Гвардейцев со стороны ул. Немировича-Данченко – оба поворачивали налево на ул. Покрышкина. При повороте троллейбус № 4 зацепил маршрутку», – сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».











По свидетельствам корреспондента НГС.НОВОСТИ, из-за ДТП встали троллейбусы и трамваи, а люди около 9:20 «массово шли пешком».







Троллейбусы встали из-за столкновения троллейбуса и маршрутки





Судя по карте городского транспорта Новосибирска, около 9:30 трамваи и троллейбусы еще стояли недалеко от перекрестка Сибиряков-Гвардейцев и Покрышкина, а сервис «Яндекс.Пробки» отмечал там небольшую пробку. Однако около 9:40 движение возобновилось, и пробка исчезла.





Утренние ДТП часто парализуют движение транспорта на магистралях Новосибирска. Часто это случается в районе пл. Труда и на Большевистской.

