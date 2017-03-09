Трое мужчин вытолкали застрявшую на Кропоткина «скорую»

Читатель утверждает, что машина застряла из-за нечищеной дороги
Читатель утверждает, что машина застряла из-за нечищеной дороги


В Новосибирске машина «скорой помощи» забуксовала на нечищеной дороге между домами на ул. Кропоткина, 118 и 161/1 


Случай произошел 9 марта около 9:00. 


«Жена снимала из окна, как три человека пытаются вытолкать машину. Там регулярно кто-то застревает — дорога между домами не чистится», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ, приславший в редакцию фото и видео случившегося. Он добавил, что «скорая» ехала без мигалок.


Как уточнил очевидец, машину удалось вытолкать.


Главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова на прошлой неделе рассказывала, что весной случается всплеск буксовок спецмашин. Причем из-за каши, которая образуется на дорогах, «скорые» вязнут даже там, где зимой проезжали без проблем.



Так, на прошлой неделе каша на дороге остановила машину врачей на ул. Дениса Давыдова, 7/1, которая ехала на вызов к 93-летнему ветерану и инвалиду, который ждал помощи. В итоге старика вывели на улицу и проводили к «скорой».


В частном секторе на спуске Ногина недавно застряли сразу две машины «скорой», и врачу пришлось идти пешком.

Анна Наумцева
Фото и видео читателя НГС.НОВОСТИ

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