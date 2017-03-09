НГУ вошел в топ-50 лучших университетов мира по физике и астрономии

Новосибирский госуниверситет вошел в число лучших университетов мира по 9 направлениям подготовки
Новосибирский госуниверситет
вошел в число лучших университетов мира по 9 направлениям подготовки

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) и Новосибирский госуниверситет (НГУ) попали в международный рейтинг вузов QS World University Rankings by Subject.


Рейтинг вузов World University Rankings by Subject международного агентства Quacquarelli Symonds был опубликован 8 марта. «Новосибирский госуниверситет значительно улучшил представленность и позиции в предметных рейтингах QS и вошел в число лучших университетов мира по 9 направлениям подготовки, что почти в два раза больше, чем в прошлом году», — сообщает пресс-служба университета.


По физике и астрономии университет показывает положительную динамику уже несколько лет и за последний год скачок в 50 позиций и из группы 51–100 вошел в топ-50 лучших вузов мира.


По направлениям «Химическая технология» и «Сельскохозяйственные технологии» НГУ занимает лидирующие позиции в России. Также три направления подготовки в НГУ — «Археология», «Математика» и «Химическая технология» — расположились в рейтингах в диапазоне 101–150, а «Современные языки» переместились за год с 201–250 места в группу 151–200, в топ-200 вошла и «Философия».


«В рейтинге НГТУ вошел в группу вузов, разделивших 351–400 позиции по инженерному направлению "Электротехника и электроника"», — отмечает пресс-служба университета. Кроме того, в рейтинге по направлению «Физика и астрономия» НГТУ попал в группу вузов, разделивших 401–450 позиции.


Для составления рейтингов по 46 предметным областям агентство Quacquarelli Symonds оценивало около 19 тыс. направлений подготовки более 4 тыс. университетов мира. Оценка вузов формируется на основе четырех индикаторов: мнение академического сообщества, мнение работодателей, индекс цитирования на статью, индекс Хирша университета по данной специальности.


Кроме новосибирских университетов в рейтинги часто попадают новосибирские компании. Например, сеть автосервисов FIT Service вошла в список самых популярных франшиз России 2016 года по версии издания РБК.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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