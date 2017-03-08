Имущество основательницы «СЛК-Моторс» пускают с молотка из-за долга в 2,5 миллиарда

Наталья Жданова

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение продать имущество обанкротившегося экс-гендиректора дилерской компании «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой.





Известная бизнесвумен задолжала кредиторам 2,5 млрд руб.





«Ввести <…> процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев, до 01.09.2017», — говорится в решении арбитража от 6 марта.







Такое решение суд принял после того, как рассмотрел отчет финансового управляющего о реструктуризации долгов бывшего гендиректора «СЛК-Моторс».







В материалах арбитража говорится, что Наталье Ждановой принадлежат 2 участка земли и дом в селе Марусино, компания «Новые информационные биологии» и доли в еще в трех фирмах — ООО «Трэйд-К», ООО «Сибирский центр факторинга» и ООО «Просто хорошие Автомобили». На банковских счетах должницы оказалось почти 4,7 млн руб.







«При анализе сделок должника за период 2013–2016 г. финансовым управляющим установлено, что Жданова Н.В. переводила на счета различных лиц <…>, а также на собственные счета в зарубежных банках денежные средства в общей сумме не менее 201 428 992 руб. 93 коп.», — сообщается в документах суда. (Орфография и пунктуация сохранены.)







Суд признал Наталью Жданову банкротом в августе 2016 года. На банкротстве женщины настоял Аркадий Андреев — отец ее умершего партнера по автобизнесу. А сейчас в деле о банкротстве участвуют уже 6 кредиторов. Их общие требования к должнице составляют 2,5 млрд руб., следует из материалов арбитража.





Также осенью прошлого года Наталья Жданова попала под уголовное дело о невыплате зарплаты в НАО «СЛК-Моторс».