Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов

Сегодня, 8 марта, новосибирцы отмечают Международный женский день.


Толпы мужчин штурмуют цветочные магазины, чтобы купить самые восхитительные букеты для милых дам, и оставляют поздравительные надписи на снегу. Самые яркие эпизоды сегодняшнего праздника — в фотоподборке от корреспондентов и читателей НГС.


В одном из цветочных магазинов
В одном из цветочных магазинов


Женщины с шикарными букетами сегодня встречаются буквально на каждом шагу.


Например, на ул. Советской...
Например, на ул. Советской...


... или на площади Ленина
... или на площади Ленина


Благо, купить цветы для любимых дам можно практически в любом мало-мальски людном месте. Машины с букетами выстроились везде, куда только может ступить нога прохожего. А некоторые мужчины предпочитают доставать букеты буквально из-под земли, то есть покупать их в метро. 


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Мягкие игрушки сегодня тоже в особом почете у покупателей.


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Чтобы угодить милым дамам, мужчины не только терпеливо выстаивают очереди за цветами и подарками, но и рисуют сердечки на снегу. Вот такой замечательной фотографией с редакций НГС поделился читатель:


Во дворе дома № 12/1 по ул. Народной
Во дворе дома № 12/1 по ул. Народной


Поздравления милым дамам шлет и робот с глазами-сердечками, замеченный нашим корреспондентом на выставке в СТЦ «МЕГА».


Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов (фоторепортаж)


Праздничная атмосфера в столовой ИКЕА
Праздничная атмосфера в столовой ИКЕА


Редакция НГС присоединяется к поздравлениям. С праздником вас, дорогие дамы! Спасибо за то, что делаете этот мир намного прекраснее и светлее.

Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1, 5–11), Стаса Соколова (2, 3, 12, 14, 15), Марии Морсиной (4), читателя НГС (13)

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