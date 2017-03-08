Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов
Сегодня, 8 марта, новосибирцы отмечают Международный женский день.
Толпы мужчин штурмуют цветочные магазины, чтобы купить самые восхитительные букеты для милых дам, и оставляют поздравительные надписи на снегу. Самые яркие эпизоды сегодняшнего праздника — в фотоподборке от корреспондентов и читателей НГС.
Женщины с шикарными букетами сегодня встречаются буквально на каждом шагу.
Благо, купить цветы для любимых дам можно практически в любом мало-мальски людном месте. Машины с букетами выстроились везде, куда только может ступить нога прохожего. А некоторые мужчины предпочитают доставать букеты буквально из-под земли, то есть покупать их в метро.
Мягкие игрушки сегодня тоже в особом почете у покупателей.
Чтобы угодить милым дамам, мужчины не только терпеливо выстаивают очереди за цветами и подарками, но и рисуют сердечки на снегу. Вот такой замечательной фотографией с редакций НГС поделился читатель:
Поздравления милым дамам шлет и робот с глазами-сердечками, замеченный нашим корреспондентом на выставке в СТЦ «МЕГА».
Редакция НГС присоединяется к поздравлениям. С праздником вас, дорогие дамы! Спасибо за то, что делаете этот мир намного прекраснее и светлее.
Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1, 5–11), Стаса Соколова (2, 3, 12, 14, 15), Марии Морсиной (4), читателя НГС (13)