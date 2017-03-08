Мужчины выстроились в длинные очереди за букетами роз и тюльпанов

Сегодня, 8 марта, новосибирцы отмечают Международный женский день.





Толпы мужчин штурмуют цветочные магазины, чтобы купить самые восхитительные букеты для милых дам, и оставляют поздравительные надписи на снегу. Самые яркие эпизоды сегодняшнего праздника — в фотоподборке от корреспондентов и читателей НГС.





В одном из цветочных магазинов



Женщины с шикарными букетами сегодня встречаются буквально на каждом шагу.





Например, на ул. Советской...





... или на площади Ленина





Благо, купить цветы для любимых дам можно практически в любом мало-мальски людном месте. Машины с букетами выстроились везде, куда только может ступить нога прохожего. А некоторые мужчины предпочитают доставать букеты буквально из-под земли, то есть покупать их в метро.





































Мягкие игрушки сегодня тоже в особом почете у покупателей.









Чтобы угодить милым дамам, мужчины не только терпеливо выстаивают очереди за цветами и подарками, но и рисуют сердечки на снегу. Вот такой замечательной фотографией с редакций НГС поделился читатель:







Во дворе дома № 12/1 по ул. Народной





Поздравления милым дамам шлет и робот с глазами-сердечками, замеченный нашим корреспондентом на выставке в СТЦ «МЕГА».









Праздничная атмосфера в столовой ИКЕА





Редакция НГС присоединяется к поздравлениям. С праздником вас, дорогие дамы! Спасибо за то, что делаете этот мир намного прекраснее и светлее.