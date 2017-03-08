Больше тысячи новосибирцев потеряли работу из-за сокращения

С начала года компании в Новосибирской области сократили 1108 сотрудников

Власти насчитали в Новосибирской области почти 17 тыс. безработных, под сокращение с начала года успели попасть более 1 тыс. человек.



«Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы», — отчитались в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.



Самый низкий показатель безработицы к началу марта сложился в Новосибирске (0,5 %), самый высокий — в Усть-Таркском районе (4,7 %).







Всего к концу прошлой рабочей недели, 3 марта, безработными числились 16,5 тыс. жителей Новосибирской области. С начала года работодатели сократили в регионе 1108 человек — на 38,6 % меньше, чем за тот же период 2016 года.



Год назад показатель безработицы в регионе был немного выше — 1,4 %, а статус безработных имели 20,3 тыс. человек, отмечают в министерстве труда.



В 2017 году за помощью в поиске работы в центры занятости Новосибирской области обратилось 14,5 тыс. человек. А устроиться на работу через центры занятости удалось 8 тыс. новосибирцев. 658 безработных начали учиться востребованным профессиям — на электрогазосварщиков, парикмахеров, водителей погрузчика и поваров.







Всего с начала года работодатели Новосибирской области заявили в службу занятости о том, что у них есть 28,8 тыс. вакансий. К концу прошлой недели организациям и предприятиям региона не хватало 24,9 тыс. работников — по сравнению с тем же периодом 2016 года предложений работы стало на 1,4 % больше, уточнили в министерстве труда.





Как ранее рассказывали в региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов, всего о своем желании сократить работников в 2017 году сообщили 198 организаций Новосибирской области.

