Больше тысячи новосибирцев потеряли работу из-за сокращения

С начала года компании в Новосибирской области сократили 1108 сотрудников
С начала года компании в Новосибирской области сократили 1108 сотрудников

Власти насчитали в Новосибирской области почти 17 тыс. безработных, под сокращение с начала года успели попасть более 1 тыс. человек. 


«Уровень официальной безработицы составляет 1,1 % от численности рабочей силы», — отчитались в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Самый низкий показатель безработицы к началу марта сложился в Новосибирске (0,5 %), самый высокий — в Усть-Таркском районе (4,7 %).


Всего к концу прошлой рабочей недели, 3 марта, безработными числились 16,5 тыс. жителей Новосибирской области. С начала года работодатели сократили в регионе 1108 человек — на 38,6 % меньше, чем за тот же период 2016 года.

Год назад показатель безработицы в регионе был немного выше — 1,4 %, а статус безработных имели 20,3 тыс. человек, отмечают в министерстве труда.

В 2017 году за помощью в поиске работы в центры занятости Новосибирской области обратилось 14,5 тыс. человек. А устроиться на работу через центры занятости удалось 8 тыс. новосибирцев. 658 безработных начали учиться востребованным профессиям — на электрогазосварщиков, парикмахеров, водителей погрузчика и поваров.


Всего с начала года работодатели Новосибирской области заявили в службу занятости о том, что у них есть 28,8 тыс. вакансий. К концу прошлой недели организациям и предприятиям региона не хватало 24,9 тыс. работников — по сравнению с тем же периодом 2016 года предложений работы стало на 1,4 % больше, уточнили в министерстве труда.


Как ранее рассказывали в региональном министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов, всего о своем желании сократить работников в 2017 году сообщили 198 организаций Новосибирской области.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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