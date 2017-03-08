Новосибирцы заметили сходство в одежде Анатолия Локтя и президента США

Анатолий Локоть в пресс-центре НГС
Анатолий Локоть в пресс-центре НГС

Наблюдательные горожане обратили внимание на общую деталь в гардеробе мэра Новосибирска Анатолия Локтя и президента США Дональда Трампа — оба предпочитают красные галстуки.


Вечером 7 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ведущий зачитал пришедший в WhatsApp вопрос от радиослушателя. Автор сообщения поинтересовался, кто выбирает галстуки Анатолию Локтю и заметил ли мэр, что Дональд Трамп тоже любит красные галстуки.


«Ну Трамп не член коммунистической партии Соединенных Штатов Америки в отличие от меня, — засмеялся в ответ Анатолий Локоть.


По словам мэра, с Трампом его еще никто не сравнивал. «Это первая такая параллель, неожиданная», — отметил Анатолий Локоть.


При этом на первую часть вопроса мэр почему-то не ответил.

Today, I signed a new executive order that will protect our nation from foreign terrorist entry and keep America safe.

Публикация от Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска 6 апреля 2014 года. В ноябре 2016 года он подвел итоги своей работы на этом посту за 2,5 года, перечислил свои успехи и раскритиковал недоброжелателей.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), instagram.com/realdonaldtrump (2)

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