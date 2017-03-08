Новосибирцы заметили сходство в одежде Анатолия Локтя и президента США
Наблюдательные горожане обратили внимание на общую деталь в гардеробе мэра Новосибирска Анатолия Локтя и президента США Дональда Трампа — оба предпочитают красные галстуки.
Вечером 7 марта в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ведущий зачитал пришедший в WhatsApp вопрос от радиослушателя. Автор сообщения поинтересовался, кто выбирает галстуки Анатолию Локтю и заметил ли мэр, что Дональд Трамп тоже любит красные галстуки.
«Ну Трамп не член коммунистической партии Соединенных Штатов Америки в отличие от меня, — засмеялся в ответ Анатолий Локоть.
По словам мэра, с Трампом его еще никто не сравнивал. «Это первая такая параллель, неожиданная», — отметил Анатолий Локоть.
При этом на первую часть вопроса мэр почему-то не ответил.
Анатолий Локоть был избран мэром Новосибирска 6 апреля 2014 года. В ноябре 2016 года он подвел итоги своей работы на этом посту за 2,5 года, перечислил свои успехи и раскритиковал недоброжелателей.
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), instagram.com/realdonaldtrump (2)