Горожане на митинге потребовали короткого рабочего дня для женщин и позавидовали американцам


Лозунги митингующих отличались разнообразием. Фото Стаса Соколова
Лозунги митингующих отличались разнообразием. Фото Стаса Соколова


Общественная организация «Пенсионеры за достойную жизнь!» провела на площади Ленина митинг, посвященный 8 марта — «дню борьбы женщин за свои права».


Несмотря на яркость лозунгов и погожий день, участников митинга собралось совсем немного — корреспондент НГС насчитал не больше 30 человек с учетом ораторов. Еще до начала мероприятия стало ясно, что 8 Марта — это только повод. Из развернутых участниками баннеров и плакатов этой дате был посвящен только один, остальные касались тех или иных проблем, не имеющих никакой отчетливой гендерной окраски.


Работники полиции — в форме и в штатском — составляли существенную часть слушателей. Фото Стаса Соколова
Работники полиции — в форме и в штатском — составляли существенную часть слушателей. Фото Стаса Соколова


Выступающие начали с того, что напомнили истоки праздника 8 Марта — в этот день в Нью-Йорке состоялось шествие работниц швейных мастерских, которые требовали, в частности, равной с мужчинами зарплаты и предоставления им избирательного права. По мнению выступавших, эти требования актуальны и поныне. Кроме того, выступавшие посетовали на высокие процентные ставки по кредитам (« в отличие от Соединенных Штатов Америки») и повышение тарифов ЖКХ.


Досталось от митингующих и мэру Новосибирска. Фото Стаса Соколова
Досталось от митингующих и мэру Новосибирска. Фото Стаса Соколова


Среди других тем, которые волновали участников митинга, были снос домов в Затоне, разрушение системы недорогих общественных бань, а также строительство жилого комплекса на ул. Богдана Хмельницкого (на месте снесенных клуба «Отдых» и спортивного комплекса).


Случайные прохожие порой не могли понять связи между 8 Марта и темами выступлений ораторов. Фото Стаса Соколова
Случайные прохожие порой не могли понять связи между 8 Марта и темами выступлений ораторов. Фото Стаса Соколова


Это далеко не первая акция «Пенсионеров за достойную жизнь». В конце февраля на их митинг, посвященный повышению тарифов на услуги ЖКХ, собралось порядка 1000 человек.

Стас Соколов
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