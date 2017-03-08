Школьник попал в больницу с отеком мозга после купания в бассейне

В Новосибирске 9-летний мальчик чуть не утонул в бассейне во время детского праздника.


Кадр с места происшествия. Съемка «8 канал. Новосибирск»
Кадр с места происшествия. Съемка «8 канал. Новосибирск»


Как рассказала одна из очевидцев происшествия Татьяна Мальцева, вечером 6 марта она и ее коллеги приехали в сауну «Майами БиС» на ул. Никитина, чтобы устроить корпоратив, а заодно и праздник для детей. Всего в компании было 12 взрослых и 5 детей, в том числе 9-летний Денис — сын одной из сотрудниц. Во время купания в бассейне он начал тонуть, несмотря на то, что умеет плавать. Это произошло в 17:15 — спустя 15 минут после того, как коллектив зашел в сауну.


«Сауна была заказана с 17 часов. Мы только зашли, начали доставать все на стол — салаты, пиццу, ребятишек переодели, сами еще не успели переодеться. Дети пошли в бассейн, мама стояла смотрела за сыном, он был в поле видимости. Когда она поняла, что не видит его в воде, она побежала. Подбежала — его в воде нет, обнаружили его за керамическим островком. Оказалось, что ребенок нырнул, начал выныривать и ударился головой об этот островок», — рассказала Татьяна Мальцева.


Когда очевидцы вытащили мальчика из бассейна, он не дышал, а сердце не билось. «Начали оказывать первую медицинскую помощь. Лично я делала массаж сердца, а девочка одна делала искусственное дыхание. Я закричала, чтобы вызвали "скорую" и позвали администраторов, потому что я надеялась, что они умеют оказывать медицинскую помощь, потому что я не профессионал — я делала это впервые в жизни», — описала ситуацию женщина.


По ее словам, через некоторое время из легких ребенка начала выходить вода, он стал дышать, а сердце забилось. Но при этом в сознание мальчик не приходил. Сотрудники сауны по просьбе женщин принесли нашатырный спирт. Вскоре приехала «скорая помощь». Врачи оказали ребенку первую помощь и забрали его в больницу, вместе с ним уехала мама мальчика.


«В "скорой помощи" он пришел в себя и заплакал», — сообщила Татьяна Мальцева.


По ее данным, сейчас пострадавший мальчик лежит в детской городской клинической больнице № 1, у него небольшой отек мозга. «На данный момент он в искусственной коме, сегодня должны будить», — отметила женщина.


На месте происшествия работала полиция. «По факту несчастного случая проверка проводится, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В ведомстве добавили, что за помощь в спасении ребенка полицейские вручили благодарственное письмо администратору сауны.


Как уточнили в сауне «Майами БиС» на ул. Никитина, благодарственное письмо получила Ольга Осичнюк. Связаться с самой девушкой корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — в сауне пояснили, что ее на работе нет.


«Делать искусственное дыхание она не делала. В воду она не бросалась, она когда туда (в бассейн. — О.Х.) прибежала, ребенка уже вытащили из воды. Она просто посоветовала, чтобы его перевернули, чтобы из него вода вытекала, язык вытаскивала, чтобы он не застрял в горле. Нашатырь приносила… Бегала, суетилась», — описала действия сотрудницы управляющая сауной Ирина Чагина.


По ее словам, когда ребенок начал тонуть, взрослые участники праздника тоже были в бассейне, они только что пришли отдыхать и были трезвыми. «Взрослые сказали, что сам ребенок отказался от жилетов, от нарукавников, он сказал, что умеет плавать», — пояснила Ирина Чагина.


Новосибирские дети нередко попадают в неприятные ситуации в бассейнах. Например, в начале января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли мальчику, нога которого застряла в бассейне аквапарка.

Ольга Хмелевская
Скрин видео с youtube.com, «8 канал. Новосибирск»

Прочтений: 6672
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено