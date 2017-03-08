Школьник попал в больницу с отеком мозга после купания в бассейне

В Новосибирске 9-летний мальчик чуть не утонул в бассейне во время детского праздника.







Кадр с места происшествия. Съемка «8 канал. Новосибирск»





Как рассказала одна из очевидцев происшествия Татьяна Мальцева, вечером 6 марта она и ее коллеги приехали в сауну «Майами БиС» на ул. Никитина, чтобы устроить корпоратив, а заодно и праздник для детей. Всего в компании было 12 взрослых и 5 детей, в том числе 9-летний Денис — сын одной из сотрудниц. Во время купания в бассейне он начал тонуть, несмотря на то, что умеет плавать. Это произошло в 17:15 — спустя 15 минут после того, как коллектив зашел в сауну.







«Сауна была заказана с 17 часов. Мы только зашли, начали доставать все на стол — салаты, пиццу, ребятишек переодели, сами еще не успели переодеться. Дети пошли в бассейн, мама стояла смотрела за сыном, он был в поле видимости. Когда она поняла, что не видит его в воде, она побежала. Подбежала — его в воде нет, обнаружили его за керамическим островком. Оказалось, что ребенок нырнул, начал выныривать и ударился головой об этот островок», — рассказала Татьяна Мальцева.







Когда очевидцы вытащили мальчика из бассейна, он не дышал, а сердце не билось. «Начали оказывать первую медицинскую помощь. Лично я делала массаж сердца, а девочка одна делала искусственное дыхание. Я закричала, чтобы вызвали "скорую" и позвали администраторов, потому что я надеялась, что они умеют оказывать медицинскую помощь, потому что я не профессионал — я делала это впервые в жизни», — описала ситуацию женщина.







По ее словам, через некоторое время из легких ребенка начала выходить вода, он стал дышать, а сердце забилось. Но при этом в сознание мальчик не приходил. Сотрудники сауны по просьбе женщин принесли нашатырный спирт. Вскоре приехала «скорая помощь». Врачи оказали ребенку первую помощь и забрали его в больницу, вместе с ним уехала мама мальчика.







«В "скорой помощи" он пришел в себя и заплакал», — сообщила Татьяна Мальцева.







По ее данным, сейчас пострадавший мальчик лежит в детской городской клинической больнице № 1, у него небольшой отек мозга. «На данный момент он в искусственной коме, сегодня должны будить», — отметила женщина.







На месте происшествия работала полиция. «По факту несчастного случая проверка проводится, устанавливаются все обстоятельства», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





В ведомстве добавили, что за помощь в спасении ребенка полицейские вручили благодарственное письмо администратору сауны.







Как уточнили в сауне «Майами БиС» на ул. Никитина, благодарственное письмо получила Ольга Осичнюк. Связаться с самой девушкой корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось — в сауне пояснили, что ее на работе нет.







«Делать искусственное дыхание она не делала. В воду она не бросалась, она когда туда (в бассейн. — О.Х.) прибежала, ребенка уже вытащили из воды. Она просто посоветовала, чтобы его перевернули, чтобы из него вода вытекала, язык вытаскивала, чтобы он не застрял в горле. Нашатырь приносила… Бегала, суетилась», — описала действия сотрудницы управляющая сауной Ирина Чагина.







По ее словам, когда ребенок начал тонуть, взрослые участники праздника тоже были в бассейне, они только что пришли отдыхать и были трезвыми. «Взрослые сказали, что сам ребенок отказался от жилетов, от нарукавников, он сказал, что умеет плавать», — пояснила Ирина Чагина.





Новосибирские дети нередко попадают в неприятные ситуации в бассейнах. Например, в начале января НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы помогли мальчику, нога которого застряла в бассейне аквапарка.