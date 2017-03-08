В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником


В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником (фото)


В новосибирском СТЦ «Мега» заработала выставка «Мир будущего», демонстрирующая возможности современной бытовой робототехники.


В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником (фото)


На пороге зрителей встречают роботы, с которыми можно составить беседу. Как говорят организаторы, робот способен запомнить лицо посетителя и затем, узнавая его, выстраивать дальнейшее «общение» с ним, исходя уже из имеющегося опыта.


В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником (фото)


Среди другой робототехники можно отметить устройство, которое рисует на бумаге карандашом, небольшие движущиеся игрушки, которые следуют за человеком, и трансформируемая фигура-конструктор, которую можно дополнять приводами и сенсорами, расширяющими ее возможности.

 

В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником (фото)


Кроме роботов на выставке можно посмотреть на полеты дронов разного размера и даже поуправлять ими самостоятельно. Любители компьютерных игр могут также примерить очки виртуальной реальности.


В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником (фото)


Особенного наплыва посетителей пока нет — многих сдерживает довольно высокая цена за вход. Ребенку до 16 лет посмотреть на роботов обойдется в 400 руб., взрослому — в 500 руб., а семья из трех человек может посмотреть ее за 1000 руб. Выставка работает до 24 апреля.



Роботы способны не только развлекать, но и проверять грамотность. Оргкомитет «Тотального диктанта» объявил, что диктовать текст участникам этой акции в Новосибирском государственном университете экономики и управления будет тоже робот.

Стас Соколов
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