В «МЕГЕ» заработал зал с гонками дронов, говорящими роботами и механическим художником









В новосибирском СТЦ «Мега» заработала выставка «Мир будущего», демонстрирующая возможности современной бытовой робототехники.









На пороге зрителей встречают роботы, с которыми можно составить беседу. Как говорят организаторы, робот способен запомнить лицо посетителя и затем, узнавая его, выстраивать дальнейшее «общение» с ним, исходя уже из имеющегося опыта.











Среди другой робототехники можно отметить устройство, которое рисует на бумаге карандашом, небольшие движущиеся игрушки, которые следуют за человеком, и трансформируемая фигура-конструктор, которую можно дополнять приводами и сенсорами, расширяющими ее возможности.









Кроме роботов на выставке можно посмотреть на полеты дронов разного размера и даже поуправлять ими самостоятельно. Любители компьютерных игр могут также примерить очки виртуальной реальности.











Особенного наплыва посетителей пока нет — многих сдерживает довольно высокая цена за вход. Ребенку до 16 лет посмотреть на роботов обойдется в 400 руб., взрослому — в 500 руб., а семья из трех человек может посмотреть ее за 1000 руб. Выставка работает до 24 апреля.











Роботы способны не только развлекать, но и проверять грамотность. Оргкомитет «Тотального диктанта» объявил, что диктовать текст участникам этой акции в Новосибирском государственном университете экономики и управления будет тоже робот.