Прогулка возле Обского моря закончилась для лыжницы переломом бедра

Вечером 7 марта новосибирские спасатели пришли на помощь 78-летней женщине, которая получила травму во время лыжной прогулки в лесу на берегу Обского моря.


Спасатели помогли лыжнице с травмированной ногой
Спасатели помогли лыжнице с травмированной ногой


«По предварительной информации, у женщины перелом шейки бедра и общее охлаждение», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).


Спасатели рассказали, что в 18:00 на пульт дежурного МАСС поступило сообщение от пожилой женщины, которая упала во время лыжной прогулки в районе пляжа «Бумеранг» и получила травму ноги. Спасатели выехали на поиски женщины на снегоходе с санями, нашли пострадавшую и оказали ей первую помощь.


После этого сотрудники МАСС привезли женщину на территорию своего аварийно-спасательного отряда «Приморский». Там пострадавшую уже ждали врачи «скорой помощи». После осмотра они увезли пенсионерку в больницу.


За пострадавшей приехала «скорая помощь»
За пострадавшей приехала «скорая помощь»


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия



Активный зимний отдых далеко не всегда заканчивается для новосибирцев благополучно. Например, в январе 6-летний мальчик получил переломы в ледовом городке у «Речного вокзала». А в феврале катание со снежного склона в Бердске закончилось травмой для 7-летнего мальчика.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлены муниципальной аварийно-спасательной службой (vk.com/mass54)
Видео youtube.com, канал Виталия Шелкова

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