Прогулка возле Обского моря закончилась для лыжницы переломом бедра

Вечером 7 марта новосибирские спасатели пришли на помощь 78-летней женщине, которая получила травму во время лыжной прогулки в лесу на берегу Обского моря.







Спасатели помогли лыжнице с травмированной ногой





«По предварительной информации, у женщины перелом шейки бедра и общее охлаждение», — сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС).







Спасатели рассказали, что в 18:00 на пульт дежурного МАСС поступило сообщение от пожилой женщины, которая упала во время лыжной прогулки в районе пляжа «Бумеранг» и получила травму ноги. Спасатели выехали на поиски женщины на снегоходе с санями, нашли пострадавшую и оказали ей первую помощь.







После этого сотрудники МАСС привезли женщину на территорию своего аварийно-спасательного отряда «Приморский». Там пострадавшую уже ждали врачи «скорой помощи». После осмотра они увезли пенсионерку в больницу.







За пострадавшей приехала «скорая помощь»





Фото с места происшествия











Активный зимний отдых далеко не всегда заканчивается для новосибирцев благополучно. Например, в январе 6-летний мальчик получил переломы в ледовом городке у «Речного вокзала». А в феврале катание со снежного склона в Бердске закончилось травмой для 7-летнего мальчика.

