Прохожий едва успел увернуться от влетевшего в столб «Ниссана»

Вечером во вторник, 7 марта, мужчина за рулем «Ниссана Либерти» вылетел на тротуар и врезался в столб в Октябрьском районе Новосибирска.





Фото с места аварии





Авария произошла напротив дома № 82 на ул. Кирова (в районе ГПНТБ). Сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 20:25.







«"Ниссан Либерти" следовал по ул. Кирова со стороны Богаткова в сторону Восхода и совершил наезд на световую опору. Причина такого маневра пока не установлена. Пострадал водитель. У него травма живота, он госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, от вылетевшей на тротуар машины едва успел увернуться пешеход.











На месте аварии работала муниципальная аварийно-спасательная служба. На своей страничке «ВКонтакте» спасатели отмечают, что, предварительным данным, водитель машины был пьян. В полиции эту информацию не подтвердили, пояснив, что результаты анализов пока не готовы.







Фото с места аварии





Фото с места аварии





Самых опасные участки новосибирских дорог, на которых чаще всего случаются аварии, можно увидеть на карте 2ГИС. Судя по ней, лидером по количеству ДТП с пострадавшими за последние 12 месяцев стал перекресток ул. Кропоткина – Ипподромской. За год в этом месте случилось 9 аварий, в которых пострадали 9 человек.