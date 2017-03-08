Прохожий едва успел увернуться от влетевшего в столб «Ниссана»
Вечером во вторник, 7 марта, мужчина за рулем «Ниссана Либерти» вылетел на тротуар и врезался в столб в Октябрьском районе Новосибирска.
Авария произошла напротив дома № 82 на ул. Кирова (в районе ГПНТБ). Сообщение об этом происшествии поступило в полицию в 20:25.
«"Ниссан Либерти" следовал по ул. Кирова со стороны Богаткова в сторону Восхода и совершил наезд на световую опору. Причина такого маневра пока не установлена. Пострадал водитель. У него травма живота, он госпитализирован», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, от вылетевшей на тротуар машины едва успел увернуться пешеход.
На месте аварии работала муниципальная аварийно-спасательная служба. На своей страничке «ВКонтакте» спасатели отмечают, что, предварительным данным, водитель машины был пьян. В полиции эту информацию не подтвердили, пояснив, что результаты анализов пока не готовы.
Самых опасные участки новосибирских дорог, на которых чаще всего случаются аварии, можно увидеть на карте 2ГИС. Судя по ней, лидером по количеству ДТП с пострадавшими за последние 12 месяцев стал перекресток ул. Кропоткина – Ипподромской. За год в этом месте случилось 9 аварий, в которых пострадали 9 человек.
Ольга Хмелевская
Фото предоставлены муниципальной аварийно-спасательной службой (vk.com/mass54)
Видео youtube.com, канал Galbat0rix