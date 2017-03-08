Посетителям ресторана в центре Новосибирска запретили пользоваться мобильными телефонами

Шеф-повар Николай Ильин настроен категорически против гаджетов у себя в заведении

В авторском ресторане ГК St. Patrick's group «Ильин кафе» запретили пользоваться мобильными телефонами.







Об этом НГС.НОВОСТИ рассказал арт-директор заведения Алексей Казаков.





«Основным уникальным предложением у нас является кулинарное шоу, которое проходит ежедневно по вечерам с участием нашего шеф-повара. И это своего рода театральное представление с выносом продуктов, с их классическим приготовлением, сервировкой, доготовкой прямо в зале, поэтому мы решили, что неплохо было бы в такой момент, чтобы гости в качестве такой интерактивной игры получали ограничение на разговоры по мобильному телефону», — объяснил Алексей Казаков.







По словам Казакова, посетителей заведения перед каждым кулинарным шоу просят сложить телефоны в специальную коробочку, а забрать гаджеты можно только после его окончания.





В «Ильин кафе» уверяют, что никто из посетителей в ответ на просьбу сдать телефоны не возмущается





«Мы хотели бы, чтобы гости общались друг с другом без использования вот этих девайсов. Многих людей это позабавило. Да и наша концепция, которую мы создали, предполагает общение друг с другом, а не с телефоном. В дальнейшем планируем, возможно, даже отключить сеть Wi-Fi в зале, чтобы гости не пялились в телефоны, а общались», — добавил шеф-повар Николай Ильин.







Пока в «Ильин кафе» делают упор на авторские кулинарные шоу и оригинальную концепцию, предполагающую общение без телефонов, в баре-коптильне «Цех», открывшемся в том же районе Красного проспекта чуть больше месяца назад, нашли необычный подход к приготовлению своего ассортимента. Здесь коптят все — от салатов и разного мяса до десертов — и даже подают копченый алкоголь.