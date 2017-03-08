Новосибирцам прислали новые платежки с доплатой за прошлогоднее тепло

В марте некоторые новосибирцы получили во второй раз доначисление за отопление
В марте некоторые новосибирцы получили во второй раз доначисление за отопление


Новосибирцам, живущим  в доме по адресу ул. Трудовая, 7, доначислили за прошлогоднее тепло по второму разу, сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ житель этого дома и читатель НГС.НОВОСТИ Илья. 


«Квартира у меня однокомнатная, порядка 40 кв. м. Первый раз нам доначислили помимо текущего платежа 3300 руб. В месяц мы платим [за тепло] чуть больше 900 руб. А сейчас мы получили [доначисление] за февраль в размере еще 1000 руб. Позвонил в ЖЭУ [УК «Дост-Н»] бухгалтеру, она говорит, мол, ей сказали энергетики, а они сделали сверку расчетов с "СИБЭКО" за 2015 год. У нас срок исковой давности 3 года составляет, видимо, в марте надо ждать перерасчета за 2014 год», — шутит Илья. 


В «СИБЭКО», выслушав историю от корреспондента НГС.НОВОСТИ по телефону, попросили прислать официальный запрос. Спустя некоторое время пресс-секретарь «СИБЭКО» Анастасия Степанова заявила, что энергетики к этим начислениям никакого отношения не имеют, а разбираться надо с управляющей компанией.


Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2016 год
Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2016 год


Бухгалтер УК «Дост-Н» Лариса Москалёва, проверив данные читателя НГС, признала, что перерасчет платы сделали они: «Да… Перерасчет по дому сделан... М-м-м, к сожалению, вы правы. Дело в том, что у них прибор учета по отоплению стоит с 2013 года. В свое время была [пропущена] годовая корректировочка за 2015 год», — удивленно заметила бухгалтер. 


Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2015 год
Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2015 год


Житель дома по ул. Трудовая, 7 Илья уточнил, что оплачивать новый счет он пока не собирается, как и не оплачивал первый, пришедший в феврале. Жильцы дома уже написали заявления в Государственную жилищную инспекцию с прокуратурой и будут дожидаться ответов оттуда.


В феврале в ГЖИ рассказывали НГС.НОВОСТИ, что их завалили жалобами со всего города по поводу перерасчета за тепло — звонили каждую секунду, что даже сломался телефон. На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о том, насколько много жалоб было рассмотрено за прошедший месяц и найдены ли нарушения в перерасчетах управляющих компаний, в ГЖИ не смогли ничего сказать. Начальник отдела по платежам Татьяна Зацепина уточнила лишь коротко: «Нарушений не было. Жалобы еще поступают».

Илья Калинин
Фото Анны Золотовой (1), предоставлены читателем НГС.НОВОСТИ (2, 3)

Прочтений: 12199
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено