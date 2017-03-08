Новосибирцам прислали новые платежки с доплатой за прошлогоднее тепло

В марте некоторые новосибирцы получили во второй раз доначисление за отопление





Новосибирцам, живущим в доме по адресу ул. Трудовая, 7, доначислили за прошлогоднее тепло по второму разу, сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ житель этого дома и читатель НГС.НОВОСТИ Илья.







«Квартира у меня однокомнатная, порядка 40 кв. м. Первый раз нам доначислили помимо текущего платежа 3300 руб. В месяц мы платим [за тепло] чуть больше 900 руб. А сейчас мы получили [доначисление] за февраль в размере еще 1000 руб. Позвонил в ЖЭУ [УК «Дост-Н»] бухгалтеру, она говорит, мол, ей сказали энергетики, а они сделали сверку расчетов с "СИБЭКО" за 2015 год. У нас срок исковой давности 3 года составляет, видимо, в марте надо ждать перерасчета за 2014 год», — шутит Илья.





В «СИБЭКО», выслушав историю от корреспондента НГС.НОВОСТИ по телефону, попросили прислать официальный запрос. Спустя некоторое время пресс-секретарь «СИБЭКО» Анастасия Степанова заявила, что энергетики к этим начислениям никакого отношения не имеют, а разбираться надо с управляющей компанией.







Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2016 год





Бухгалтер УК «Дост-Н» Лариса Москалёва, проверив данные читателя НГС, признала, что перерасчет платы сделали они: «Да… Перерасчет по дому сделан... М-м-м, к сожалению, вы правы. Дело в том, что у них прибор учета по отоплению стоит с 2013 года. В свое время была [пропущена] годовая корректировочка за 2015 год», — удивленно заметила бухгалтер.





Перерасчет по теплу жителя дома по ул. Трудовая, 7 за 2015 год







Житель дома по ул. Трудовая, 7 Илья уточнил, что оплачивать новый счет он пока не собирается, как и не оплачивал первый, пришедший в феврале. Жильцы дома уже написали заявления в Государственную жилищную инспекцию с прокуратурой и будут дожидаться ответов оттуда.







В феврале в ГЖИ рассказывали НГС.НОВОСТИ, что их завалили жалобами со всего города по поводу перерасчета за тепло — звонили каждую секунду, что даже сломался телефон. На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о том, насколько много жалоб было рассмотрено за прошедший месяц и найдены ли нарушения в перерасчетах управляющих компаний, в ГЖИ не смогли ничего сказать. Начальник отдела по платежам Татьяна Зацепина уточнила лишь коротко: «Нарушений не было. Жалобы еще поступают».