Главврач перечислила зятю 4 миллиона казенных денег

Сегодня, 7 марта, Центральный районный суд Новосибирска закончил оглашать приговор бывшему главврачу роддома № 6 Наталье Семененко, которая за три года растратила больше 6 млн руб.





Оглашение приговора длилось 2 дня.







В 2010 году Наталья Семененко устроила на работу в роддом мужа своей дочери, назначила ему зарплату и стимулирующие выплаты, которые были значительно больше средних заработков по родильному дому, рассказал помощник прокурора Центрального района Дмитрий Ермилов.





Главврач назначила зятя рабочим по обслуживанию и ремонту зданий, но никто из допрошенных коллег так ни разу и не видел, чтобы он приходил в роддом на работу.





«Кто его и видел из работников — видели, как он приходил в гости к своей жене (она также там работала. — НГС.НОВОСТИ), может быть, к теще», — описал ситуацию представитель прокуратуры.







Между тем в 2010–2013 годах родильный дом перечислил зятю главврача более 4,6 млн руб.







Также суд выяснил, что с 2011 по 2013 год Наталья Семененко заключала фиктивные договоры подряда со своей дочерью — заведующей организационно-методическим кабинетом. По условиям этих договоров, дочь главврача оказывала в роддоме «консультационные услуги», которые и без того уже входили в ее обязанности и в обязанности ее коллег.







«По этим договорам была перечислена сумма более чем 1,3 млн руб.», — отметил Дмитрий Ермилов.







По его словам, еще одной растрате в роддоме поспособствовала заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталья Дронова. «При ее пособничестве и подстрекательстве была трудоустроена фиктивно мать Дроновой на должность экономиста также в родильный дом. Соответственно, ее мама там никогда не работала, деньги получала сама Дронова по ее карте. В промежуток с апреля 2013 года по ноябрь 2013 года была перечислена по этому договору сумма более чем 780 тыс. [руб.]», — рассказал гособвинитель.







В итоге суд признал Наталью Семененко виновной по ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах) и приговорил ее к 4 годам колонии общего режима. Экс-заместитель главврача Наталья Дронова получила 2 года лишения свободы условно по ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате). Также женщины обязаны выплатить роддому все растраченные деньги. Приговор в силу не вступил.







Как уточнил Дмитрий Ермилов, свою вину подсудимые не признали.







Наталья Семененко (прежде носившая фамилию Болваненко) уволилась по собственному желанию из роддома после служебной проверки осенью 2013 года. А в марте 2014 года следователи возбудили в отношении нее дело о растрате. При этом в мае того же года главврач сумела восстановиться в должности через суд, но уже через 2 дня региональное министерство здравоохранения расторгло с ней трудовой договор.