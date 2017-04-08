Новосибирцев возмутили повторные доначисления за тепло

В начале марта некоторые новосибирцы получили в платежках второе в этом году доначисление за тепло
В начале марта некоторые новосибирцы получили в платежках второе в этом году доначисление за тепло

Жители дома по ул. Трудовая, 7 получили повторные доначисления за отопление.


Об этом сообщил в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель по имени Илья.


«Квартира у меня однокомнатная порядка 40 кв. м. Первый раз нам доначислили помимо текущего платежа 3300 руб. В месяц мы платим [за тепло] чуть больше 900 руб. А сейчас мы получили [доначисление] за февраль в размере еще 1000 руб. Позвонил в ЖЭУ [УК «Дост-Н»] бухгалтеру, она говорит, мол, ей сказали энергетики, а они сделали сверку расчетов с "СИБЭКО" за 2015 год. У нас срок исковой давности 3 года составляет, видимо, в марте надо ждать перерасчета за 2014 год», — рассмеялся Илья и уточнил, что по всем коммунальным платежам в месяц у него выходит около 4000 руб.


В «СИБЭКО» попросили прислать официальный запрос. После чего  пресс-секретарь Анастасия Степанова сообщила, что энергетики к доначислениям никакого отношения не имеют — разбираться надо с управляющей компанией.


Перерасчет за 2016 год, полученный жильцом дома по ул. Трудовая, 7
Перерасчет за 2016 год, полученный жильцом дома по ул. Трудовая, 7


В УК «Дост-Н» тоже сначала удивились. «Такого не может быть», — отрезала бухгалтер Лариса Москалёва, узнав, что речь идет о перерасчете за тепло аж за 2015 год. Правда, после того как был назван адрес и Москалёва посмотрела данные в компьютере, тон ее изменился. «Да… Перерасчет по дому сделан... М-м-м, к сожалению, вы правы. Дело в том, что у них прибор учета по отоплению стоит с 2013 года. В свое время был пропущен… [пропущена] годовая корректировочка за 2015 год», — удивленно заметила бухгалтер.


Перерасчет за 2015 год, полученный жильцом дома по ул. Трудовая, 7
Перерасчет за 2015 год, полученный жильцом дома по ул. Трудовая, 7


Илья уточнил, что оплачивать перерасчет он пока не собирается, как и не оплачивал первый, пришедший в феврале. Жильцы дома уже написали заявления в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.


В феврале в ГЖИ рассказали НГС.НОВОСТИ, что их завалили жалобами со всего города по поводу перерасчета за тепло — звонили каждую секунду, что даже сломался телефон.


На вопрос корреспондента НГС.НОВОСТИ о том, насколько много жалоб было рассмотрено за прошедший месяц и найдены ли нарушения в перерасчетах управляющих компаний, в ГЖИ не смогли ничего сказать. Начальник отдела по платежам Татьяна Зацепина лишь коротко уточнила: «Нарушений не было. Жалобы еще поступают».

Илья Калинин
Фото Анны Золотовой (1), предоставлены читателем НГС.НОВОСТИ (2, 3)

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