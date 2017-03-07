Кинотеатр им. Маяковского снесут и построят на его месте бизнес-центр

Судьба ККК им. Маяковского будет решена до конца года





Киноконцертный комплекс им. Маяковского на Красном проспекте до конца года планируют снести, а на его месте построить деловой центр.







«Его реконструировать просто не выгодно, потому что оно (здание — И.К.) сильно устаревшее. Его дешевле снести… Вроде уже какой-то инвестор нашелся появился, с которым ведут переговоры. Который снесет здание и построит что-то новое, деловой центр, как это называют. С сохранением площадей за муниципалитетом и с киноконцертным залом», - рассказал НГС.НОВОСТИ директор ККК им. Маяковского Дмитрий Ким, уточнив, что эти планы были озвучены на собрании департамента культуры, спорта и молодежной политики.







Руководитель департамента культуры и спорта Анна Терешкова подтвердила, что на сегодняшний день в мэрии рассматривают два варианта: восстановить нынешнее здание ККК им. Маяковского силами самой мэрии или все же передать проект инвестору в рамках частно-государственного партнерства, что предполагает снос здания и строительство нового комплекса с сохранением киноконцертного зала и муниципальных площадей.







«В Екатеринбурге есть такой пример, когда за счет муниципалитета восстановлен кинотеатр в центре города. Но там затраты муниципалитет понес в размере порядка 200 млн. руб. <…> Есть предложения [по проекту сноса], но пока еще полностью ТЗ от муниципалитета не разработан», - уточнила Терешкова и добавила, что до конца 2017 года мэрия окончательно определит судьбу кинокомплекса.







Об убыточности муниципального ККК им. Маяковского говорят уже не первый год. В конце 2015 г. в мэрии было озвучено решение сменить директора этого учреждения Елену Агееву. Общая сумма кредиторской задолженности МКП «ККК им. Маяковского» на январь 2015 г. составила 13,4 млн. руб., из которых 7,5 млн. руб. — долги перед бюджетом и страховыми фондами.







В начале 2016 года муниципальные власти передумали менять директора убыточного предприятия, применив к ней, как пояснили в мэрии «дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом».







Однако с 1 сентября 2016 Елену Агееву на посту директора киноконцертного комплекса сменил Дмитрий Ким, работавший до этого в кинокомпании «АртСайнс Синема Дистрибьюшн». По словам Кима, на сегодня долги ККК им. Маяковского исчисляются десятками миллионов рублей, и самостоятельно из кризиса предприятие уже не сможет выйти.