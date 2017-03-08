Дальнобойщики устроили в WhatsApp рассылку о массовой протестной акции

Всероссийскую акцию против системы «Платон» дальнобойщики запланировали на 27 марта







Новосибирские дальнобойщики начали рассылать друг другу сообщения о предстоящей всероссийской акции против системы «Платон».







«Мы пересылаем друг другу это видео по WhatsApp. Началось все примерно неделю назад», — рассказал НГС.НОВОСТИ один из водителей большегрузов, пожелавший остаться анонимным.





На видео, которое он предоставил редакции, дальнобойщиков призывают участвовать во всероссийской акции против системы «Платон», которая запланирована на 27 марта.





Поводом для очередного протеста стало решение Правительства РФ о повышении с 15 апреля тарифов за километр пройденного пути (тариф вырастет в два раза и составит 3,06 руб.).





«Информацию о всероссийской акции подтвердили в Объединении перевозчиков России. 28 марта к протестному выступлению планируют подключиться фермеры, которые начнут тракторный марш в сторону Москвы», — говорится в видеосообщении.







Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев пояснил НГС.НОВОСТИ, что ассоциация по-прежнему против взимания платы с большегрузов за проезд по федеральным трассам. «Но участники отрасли настолько разобщены, что в этих условиях бороться за полную отмену "Платона" бесперспективно», — считает Трунаев.







По его мнению, провести всеобщую забастовку практически нереально, так как транспортные компании связаны договорами. «Остановка работы приведет лишь к огромным штрафам со стороны клиентов, к тому, что заказы достанутся конкурентам, а в итоге компании рискуют просто разориться», — полагает эксперт.







Первая акция протеста против системы «Платон» состоялась в Новосибирске полтора года назад. 5 декабря 2015 года в пикете на пл. Калинина приняли участие около 150 водителей большегрузов.