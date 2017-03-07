Новосибирские ученые разработают новые виды оружия по заказу «Калашникова»

33 % акций новосибирского Института прикладной физики будет продано концерну «Калашников» — благодаря этому новосибирские ученые смогут получать больше заказов от Минобороны России.







Концерн, входящий в госкорпорацию «Ростех», договорился о приобретении доли у нынешнего владельца института ОАО «НПО "Курганприбор"», говорится в сообщении на сайте «Калашникова».





«Наш новый партнер позволит концерну нарастить необходимые компетенции в части разработки нового вида оружия. Сделку планируется завершить до конца 2017 года», — приводятся слова генерального директора концерна «Калашников» Алексея Криворучко на официальном сайте предприятия.





ОАО «Институт прикладной физики» разрабатывает и производит ракетное вооружение. «Сделка позволит институту получать больше заказов от концерна, Министерства обороны РФ и Минпромторга», — сообщило агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора новосибирского института Алексея Барышева. «Калашников» уже сотрудничает с институтом, в частности работает над созданием помехового комплекса для кораблей быстрого реагирования ВМФ, уточнил Барышев.





Сейчас институт полностью принадлежит НПО «Курганприбор». По данным «СПАРК», выручка ОАО «Институт прикладной физики» за 2015 год составила 872 млн руб., прибыль — 170 млн руб. Институт создан в 1977 году. Учреждение находится на ул. Арбузова в Советском районе Новосибирска. Институт специализируется на физике плазмы, электронике больших мощностей, физике атмосферы, гидрофизике, квантовой электронике и других направлениях. На сайте «Калашникова» сказано, что ИПФ разрабатывает неуправляемые авиационные ракеты С-8 и С-13 с различными типами боевых частей и средства выстреливаемых помех для противодействия высокоточному оружию.





Ранее НГС сообщали о том, что новосибирские ученые стали консультантами Минобороны России.