Неудавшийся взлом банкомата в центре Новосибирска попал на видео

Кадр с камеры видеонаблюдения в банке на ул. Орджоникидзе

Полицейские раскрыли дело о попытке взлома банкоматов в Центральном и Ленинском районах Новосибирска.







Как выяснила полиция, взломать банкоматы пытались студент новосибирского вуза и его 24-летний подельник. Сначала полиция подозревала их только в попытке взлома банкомата на ул. Орджоникидзе, но буквально вчера, 6 марта, в уголовное дело добавился новый эпизод с двумя банкоматами в Ленинском районе.





«Для этого (взлома банкоматов. — О.Х.) мужчины использовали самостоятельно разработанную компьютерную программу с вирусом. Однако ни одна из попыток снятия наличных злоумышленникам не удалась», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







В полиции пояснили, что утром 20 февраля в Росгвардию поступил сигнал тревоги из отделения банка по ул. Орджоникидзе. Экипаж вневедомственной охраны по горячим следам задержал студента, который пытался подключиться к системе банкомата и украсть из него деньги. В этот же день полиция задержала и второго подозреваемого — 24-летнего жителя Октябрьского района. В квартирах подозреваемых полицейские нашли маску с прорезями для глаз, медицинские перчатки, нож, отвертку, компьютерную технику и 2 рации.





Полиция возбудила уголовное дело по ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу) и отпустила подозреваемых под подписку о невыезде. Сейчас полицейские выяснили, что в тот же день молодые люди пытались взломать банкоматы еще двух банков в Ленинском районе Новосибирска.





При этом в МВД не исключают, что подозреваемые могут быть замешаны и в других преступлениях.









В январе НГС.НОВОСТИ рассказывали о приговоре мужчинам, которые взорвали банкомат Сбербанка в селе Прокудское.