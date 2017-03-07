Новосибирский автосервис попал в число самых  популярных франшиз России





Новосибирская сеть автосервисов FIT Service вошла в список самых популярных франшиз России 2016 года по версии издания РБК.





«РБК выпускает ренкинг франшиз во второй раз. И если по итогам 2015 года это был топ-30, то сейчас — топ-50», отмечает издания.





В прошлогоднем рейтинге новосибирских компаний не было, а в 2016 году 18 строчку заняла новосибирская сеть автосервисов FIT Service, у нее оказалось 16 договоров коммерческой концессии в 2016 году.





А лидерами на этот раз стали «1С» (программное обеспечение) — 659 договоров, «Консультант Плюс» (юридические базы данных) — 180 договоров, Yves Rocher (сеть магазинов косметики) — 117 договоров.







Компания FIT Service была основана в 2008 году в Новосибирске, с 2013 года продает право работать под своей маркой, и сейчас позиционируется, как федеральная сеть станций послегарантийного обслуживания. По данным компании, у нее порядка 100 автосервисов от Москвы до Владивостока. В рейтинге РБК FIT Service единственный представитель этой отрасли.







Популярность франшизы сети директор FIT Service Данил Соловьев объясняет востребованностью такого вида услуг и, одновременно, растущей конкуренцией да этом рынке. «Конечно, мы не одни, но наша франшиза набирает популярность, потому что мы помогаем франчайзи, предоставляем выгодные условия низкая стоимость паушального взноса и роялти, потому что мы зарабатываем на продаже запчастей, а не на франшизе», говорит Соловьев.







FIT Service – активно растущий, но далеко не единственный франчайзинговый проект, который вышел за пределы родного региона. Среди самых известных на федеральном уровне местных франшиз можно упомянуть 2ГИС и Traveler`s coffee. В последние года активно развиваются при помощи франчайзинга и такие сети как «Шашлыкофф», «Бодрый день» и «Дядя Дёнер».

