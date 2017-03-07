Роман Власов вступил в борьбу за звание кумира молодежи





Власов единственный новосибирец, который претендует на звание кумира молодежи России

Двукратного олимпийского чемпиона, борца греко-римского стиля Романа Власова номинировали на звание «Любимого спортсмена» Национальной телевизионной премии «Дай пять!».





Победителей выбирают школьники от 7 до 16 лет.





«Я сейчас на сборах, готовлюсь к Кубку мира, но мне было очень приятно такое признание. Тем более быть в одной номинации вместе с такими претендентами как Шипулин и Емельяненко. Буду следить за результатами», — прокомментировал спортсмен.





Прошлым летом на Олимпиаде в Рио Власов одержал победу над датчанином Марко Мадсеном и завоевал свою вторую золотую медаль. Впервые Власов стал олимпийским чемпионом на Играх в 2012 году в Лондоне.





Роман Власов единственный новосибирец, который попал в список номинантов премии. Сейчас у борца девять известных конкурентов — борец Фёдор Емельяненко, футболист Игорь Акинфеев, хоккеисты Илья Ковальчук и Евгений Малкин, биатлонист Антон Шипулин и др.





Дети и подростки голосуют на сайте премии за своих кумиров не только среди спортсменов, а сразу в 15 номинациях: они выбирают лучший фильм и мультфильм прошедшего года, музыкальных исполнителей и актеров, блогеров и ведущих.







Тройку финалистов каждой номинации объявят 17 апреля, а победителей назовут только 18 мая со сцены театра «Россия» в Москве.







Больше всего номинаций на премию кумиров молодежи «Дай пять!» у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова — у коллектива номинации на звание «Любимая музыкальная группа», «Любимая песня» — песня «Экспонат», а сам Шнуров вместе с супругой Матильдой номинированы как «Любимая звездная семья». Напомним, что прошлогодний концерт группы в Новосибирске прошёл со скандалом — организаторы концерта «Ленинграда» в ЛДС «Сибирь» заплатили два штрафа за мат со сцены — 40 и 4 тыс. руб. Перед концертом мэр Локоть просил исполнителя воздержаться от нецензурных выражений, но Шнуров проигнорировал его.