Поджигатели приемной депутата Андреева попались полиции

Депутат Заксобрания Алексей Андреев

Полицейские задержали поджигателей, которые в ночь на 17 января устроили пожар в общественной приемной депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева.





«Сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления — трое ранее судимых жителей Новосибирска в возрасте 32, 34 и 45 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







В полиции пояснили, что подозреваемые подожгли приемную депутата из «личных неприязненных отношений», но подробности дела раскрыть отказались. Двое задержанных уже признались в поджоге.





Полицейские забрали у мужчин доказательства по делу, в том числе телефоны, SIM-карты, одежду, машину.





Как ранее рассказывали в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар в доме № 54 по ул. 40 лет Комсомола произошел ночью 17 января. За 53 минуты пожарным удалось полностью потушить огонь. К этому времени пламя успело повредить мебель, оргтехнику и оконную раму. Специалисты обнаружили в офисе оплавленные пластиковые бутылки с запахом горючего.







Во время пожара никто не пострадал, уточняли в полиции.







Сам депутат Алексей Андреев после пожара передал через пресс-службу Заксобрания, что ему и его брату уже не раз угрожали. За месяц до происшествия депутат написал заявление в полицию. «Он сказал, что это какой-то затянувшийся конфликт, в определенной мере связан, видимо, и с депутатской деятельностью», — рассказывали в Заксобрании.





В МВД уточнили, что после пожара в приемной депутата полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).