Поджигатели приемной депутата Андреева попались полиции

Депутат Заксобрания Алексей Андреев
Депутат Заксобрания Алексей Андреев

Полицейские задержали поджигателей, которые в ночь на 17 января устроили пожар в общественной приемной депутата Заксобрания Новосибирской области Алексея Андреева.


«Сотрудниками уголовного розыска были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления — трое ранее судимых жителей Новосибирска в возрасте 32, 34 и 45 лет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


В полиции пояснили, что подозреваемые подожгли приемную депутата из «личных неприязненных отношений», но подробности дела раскрыть отказались. Двое задержанных уже признались в поджоге. 


Полицейские забрали у мужчин доказательства по делу, в том числе телефоны, SIM-карты, одежду, машину. 


Как ранее рассказывали в ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар в доме № 54 по ул. 40 лет Комсомола произошел ночью 17 января. За 53 минуты пожарным удалось полностью потушить огонь. К этому времени пламя успело повредить мебель, оргтехнику и оконную раму. Специалисты обнаружили в офисе оплавленные пластиковые бутылки с запахом горючего.


Во время пожара никто не пострадал, уточняли в полиции.


Сам депутат Алексей Андреев после пожара передал через пресс-службу Заксобрания, что ему и его брату уже не раз угрожали. За месяц до происшествия депутат написал заявление в полицию. «Он сказал, что это какой-то затянувшийся конфликт, в определенной мере связан, видимо, и с депутатской деятельностью», — рассказывали в Заксобрании.


В МВД уточнили, что после пожара в приемной депутата полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). 

Ольга Хмелевская
Фото zsnso.ru

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