Локоть попросил помощи у Зюганова в расселении аварийных домов

Геннадий Зюганов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обратился к руководителю фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадию Зюганову с просьбой поддержать продление федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья.







«После 2012 года в Новосибирске признано аварийным и не расселено 79,2 тыс. кв. м жилья, на его расселение необходимо около 4,3 млрд руб. В городском бюджете не предусмотрены денежные средства в объеме, достаточном для решения вопроса. Без участия средств федерального бюджета решить проблему в ближайшее время не представляется возможным», — цитирует пресс-центр мэрии Новосибирска письмо Локтя Зюганову.







Мэр Новосибирска отметил, что проблема ветхого жилья характерна не только для нашего города, и попросил Геннадия Зюганова поднять в Госдуме вопрос о Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.







При финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года в Новосибирске расселено 242 многоквартирных аварийных дома (новое жилье получили 2835 семей — 7454 человека). От этого фонда город получил более 2 млрд руб., отметили в пресс-центре.







Как ранее говорил депутат Игорь Салов, наиболее остро проблема расселения стоит в Кировском, Ленинском и Октябрьском районах, например, в районе Телецентра или ул. Никитина.

