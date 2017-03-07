Женщины на автомобилях получили цветы и конфеты из рук автоинспекторов

Женщины на автомобилях получили цветы и конфеты из рук автоинспекторов (фото)

7 марта, накануне Международного женского дня, сотрудники новосибирской ГИБДД поздравили автолюбительниц и вручили им букеты тюльпанов.


Женщин за рулем машин автоинспекторы и руководитель городской Госавтоинспекции Евгений Маслюк останавливали в районе пл. Ленина. 


«Автомобилисткам дарили цветы, сладкие подарки и памятки по правилам дорожного движения, просили быть внимательными и осторожными во время движения, перевозить детей с использованием специальных устройств», — рассказали в городской группе пропаганды ГИБДД.


Женщины на автомобилях получили цветы и конфеты из рук автоинспекторов (фото)


Евгений Маслюк отметил, что в Новосибирске женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии. 


Глава городской Госавтоинспекции пообещал, что автоинспекторы в праздничный день не будут наказывать женщин-водителей за незначительные нарушения ПДД, но при этом попросил новосибирских автомобилисток быть примерными водителями.


Женщины на автомобилях получили цветы и конфеты из рук автоинспекторов (фото)


Сотрудники Госавтоинспекции регулярно поздравляют новосибирских водителей с наступающими праздниками. В прошлом году автолюбительницам дарили огромные шары в виде цветов, а в преддверии Нового года водители получали конфеты после песен и хороводов.

Ксения Евдокимова

Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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