Женщины на автомобилях получили цветы и конфеты из рук автоинспекторов

7 марта, накануне Международного женского дня, сотрудники новосибирской ГИБДД поздравили автолюбительниц и вручили им букеты тюльпанов.





Женщин за рулем машин автоинспекторы и руководитель городской Госавтоинспекции Евгений Маслюк останавливали в районе пл. Ленина.





«Автомобилисткам дарили цветы, сладкие подарки и памятки по правилам дорожного движения, просили быть внимательными и осторожными во время движения, перевозить детей с использованием специальных устройств», — рассказали в городской группе пропаганды ГИБДД.











Евгений Маслюк отметил, что в Новосибирске женщины водят автомобили аккуратнее мужчин и реже попадают в дорожные аварии.





Глава городской Госавтоинспекции пообещал, что автоинспекторы в праздничный день не будут наказывать женщин-водителей за незначительные нарушения ПДД, но при этом попросил новосибирских автомобилисток быть примерными водителями.











Сотрудники Госавтоинспекции регулярно поздравляют новосибирских водителей с наступающими праздниками. В прошлом году автолюбительницам дарили огромные шары в виде цветов, а в преддверии Нового года водители получали конфеты после песен и хороводов.

