Новосибирцев ждет снег и холод на 8 Марта

Погода в Международный женский день обещает быть снежной и холодной

8 марта в Новосибирскую область придет холодный атмосферный фронт — увеличится облачность и пойдет снег.





«Ветер посвежеет и будет достигать 15 м/с. Ночью будет от –8…–13 градусов, а по области до –20. Днем будет –3…–8 градусов.





9 и 10 марта после прохода атмосферного фронта произойдет заток воздушных масс северного происхождения, и температурный фон понизится до отметки примерно –15…–20 градусов ночью. Днем будет –5…–10 градусов», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





По его словам, похолодание будет кратковременным, уже 11 марта в регион придет волна тепла. В целом по первой декаде температура выше нормы. «Март в Сибири — зимний месяц», — говорит синоптик.