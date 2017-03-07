Самой красивой бурятке Новосибирска вручили корону из проволоки и камней

Участницы конкурса, хореограф и «Мисс Бурятия-2017» Жаргалма Дамдинова (крайняя справа)







Землячество «Молодежь Бурятии в Новосибирске» провело конкурс красоты и выбрало самую красивую жительницу города бурятского происхождения.





«У нас большое землячество здесь. Одних студентов порядка 250 человек. А так, наверное, около 2 тыс. бурят в Новосибирске проживает. Мы соблюдаем свои традиции, отмечаем праздники. И этот конкурс — один из самых глобальных, проходит уже в 13-й раз», — рассказал НГС.НОВОСТИ организатор конкурса, президент землячества Амарсан Цыденжапов.







Один из этапов конкурса «Мисс Бурятия-2017»





В конкурсе «Мисс Бурятия», который прошел 5 марта в ДК «Прогресс», могла принять участие любая студентка, приехавшая из Бурятии, Иркутской области или Забайкальского края. Главное требование — знание бурятского языка. На первом этапе конкурса участницы выступают в национальных костюмах и представляют рассказ о себе на русском и бурятском языках.







Обладательница титула «Мисс Бурятия-2017» Жаргалма Дамдинова (крайняя слева), «2-я вице-мисс Бурятия» Одона Цыбикова (третья слева) и «1-я вице-мисс» Юлия Хантаева (пятая слева)





В этом году в конкурсе приняли участие девушки от 18 до 23 лет. В финале боролись 6 девушек из нескольких вузов — НГУ, Новосибирской консерватории, НГУАДИ, НГАСУ, СибГУТИ и др. В конкурсной программе участницы исполняли танцы, дефилировали в бикини. Победительницей оказалась первокурсница Новосибирского технологического института, филиала Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина — Жаргалма Дамдинова, вышедшая на сцену в самом начале конкурса в торжественном национальном бурятском костюме-платье.







«Мисс Бурятия-2017» получила различные сертификаты от спонсоров и корону авторской работы, сделанную из проволочного каркаса, бисера и камней.





Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали о том, что в Новосибирске продолжается конкурс «Мисс Европа Плюс», финал которого состоится 26 марта.