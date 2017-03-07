Электрик потребовал у врачей 26 миллионов из-за онемевшей руки

Новосибирец утверждает, что после операции в клинике уже не сможет работать по специальности
Новосибирец утверждает, что после операции в клинике уже не сможет работать по специальности

43-летний житель Новосибирска подал в суд на клинику НИИТО, где ему сделали операцию, — после лечения его рука онемела и он больше не может работать электромонтером. 


Новосибирец Ришат М. сломал руку еще осенью 2013 года — ремонтировал крышу и неудачно упал с 3-метровой высоты. Сначала он обратился в поликлинику № 26 по месту жительства, где врачи установили диагноз — перелом запястья — и наложили гипс. Пациент носил гипс месяц, но ему не стало лучше, и врачи поликлиники посоветовали ему обратиться в АНО «Клиника НИИТО», сообщил НГС.НОВОСТИ Ришат.


В конце 2013-го он пришел в клинику, а в январе 2014 года был прооперирован, но после операции ему стало хуже — открылось сильное кровотечение, левую руку он не чувствовал, но врачи, по его словам, не придали этому значения.


Ришат сообщил, что за операцию и время в стационаре он заплатил около 80 тыс. руб. — еще десятки тысяч ушли на дальнейшее лечение в областном клиническом центре охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецком, куда ему посоветовали обратиться знакомые. Также мужчина оплачивал процедуры иглоукалывания, осмотр в новосибирском федеральном центре нейрохирургии и диагностику в платных местных медицинских центрах. Ришат подчеркнул, что после лечения в Ленинск-Кузнецком ему стало лучше, но рука не восстановилась до конца.


Он отметил, что 20 лет работал электромонтером, а теперь его карьера закончена. «У меня кисть онемевшая, пальцы кривые. А работать электромонтер должен обеими руками. 


Почему так получается? Меня за мои деньги искалечили и спрятались, нельзя так этого оставлять. Дело не в деньгах, дело в здоровье», — возмутился Ришат. 


Еще в сентябре 2014 года мужчина подал заявление в полицию на врачей АНО «Клиника НИИТО», и полицейские возбудили дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). В распоряжении НГС.НОВОСТИ есть фото документов, подтверждающих расследование дела.


«Судебно-медицинские экспертизы проводили около года, за это время прошел срок привлечения к уголовной ответственности. Но Ришат не желал прекращения уголовного дела, хотел, чтобы привлекли к ответственности виновных. В итоге уголовное дело приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего уголовной ответственности. Что, на мой взгляд, удивительно. Ведь члены операционной бригады, проводившие операцию Ришату, известны следствию, были допрошены в рамках уголовного дела», — рассказала адвокат мужчины Юлия Казанцева.


В марте мужчина подал иск в Ленинский суд. Сумма иска — 25 млн 825 тыс. руб., из которых 25 млн — моральный вред, а остальное — материальный ущерб, пояснила адвокат.


В картотеке Ленинского районного суда действительно значится иск с фамилией мужчины. Судебное заседание назначено на 16 марта 2017 года.


«И мы просим, чтобы пожизненно еще выплачивали ему деньги за утраченную трудоспособность, у него рука уже никогда не восстановится до конца», — добавила адвокат.


В клинике НИИТО отказались прокомментировать свою позицию, сославшись на врачебную тайну.


Пациенты и их родственники нечасто доходят до судебного разбирательства, обращаясь преимущественно в министерство здравохранения и в СМИ. В 2016 году жительница Новосибирска возмутилась смертью мужа в больнице № 34 — она пожаловалась на преступную халатность медперсонала. Руководство больницы тогда опровергло информацию женщины, но отказалось пояснить подробности.  

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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